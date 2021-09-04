去年因疫情取消 新美“英勇标志”军演今年以视讯方式进行

约100名新加坡武装部队和美国海军陆战队人员过去16天以视讯方式开展双边军事演习，就军力发展、军事训练、战术和规划等方面进行交流。

这个代号“英勇标志”（Valiant Mark）的常年双边演习，去年因冠病疫情取消，今年迈入第24届，于上个月19日至昨天之间举行。

演习也标志新美军方

建立双边关系30周年

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根据国防部昨天发的文告，代表武装部队参与演习的是第七步兵旅，美方则派出海军陆战队第一远征军（I MEF）。双方约100名人员出席了一系列的专家交流会，内容涵盖军力发展、军事训练、战术和规划。