去年因疫情取消 新美“英勇标志”军演今年以视讯方式进行 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月4日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 约100名新加坡武装部队和美国海军陆战队人员过去16天以视讯方式开展双边军事演习，就军力发展、军事训练、战术和规划等方面进行交流。这个代号“英勇标志”（Valiant Mark）的常年双边演习，去年因冠病疫情取消，今年迈入第24届，于上个月19日至昨天之间举行。演习也标志新美军方建立双边关系30周年根据国防部昨天发的文告，代表武装部队参与演习的是第七步兵旅，美方则派出海军陆战队第一远征军（I MEF）。双方约100名人员出席了一系列的专家交流会，内容涵盖军力发展、军事训练、战术和规划。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 “英勇标志”演习 新加坡武装部队 美国海军陆战队 海军陆战队第一远征军 国际奥林匹克竞赛 本地学生夺12金13银五铜 登录警方系统偷涉毒女子资料 以协助办案要求交往 前警曹被控