上周老汉离奇卧尸 新邮政中心在所有楼梯间贴紧急求救告示

78岁老汉离奇倒毙在新邮政中心地下三层的楼梯间后，新邮政中心在所有楼梯间设置新告示，以四种语言标明紧急联络号码及出口的方向。

本报日前报道，退休德士司机苏荣通（78岁）自上周五（8月27日）晚上离开海格路家，声称要参加朋友的丧礼后就彻夜未归。

老汉一夜未归，第二天（28日）上午11时最后一通电话说“我脚走得很累了”后，家属就再也无法联络上他。

家人在老汉最后告示的地点——新邮政中心仔细寻找后，都不见他的踪影。家人最后报警并在社交媒体上发动寻人，但最终在8月31日（星期二）等到他陈尸在新邮政中心地下三层楼梯间的讯息。一般相信他受困在楼梯间，找不到离开的路。

《海峡时报》记者昨天走访新邮政中心发现，商场南侧地下三层至一楼的楼梯间的墙壁上都张贴了新告示，以英文、华文、马来文、淡米尔文四种语言，明显标示“紧急求救电话”的号码。

此外，楼梯间还贴着一张地图，指明楼梯间出口的方向。这相信是在苏荣通事件后，商场推出的新防范措施。

根据早前报道，地下三层楼梯间链接停车场，但该停车场已关闭超过一年，目前尚不清楚苏荣通为何会走到那里。

苏荣通的女儿苏玉茹（37岁，工程师）受访时曾说，“父亲在电话里用福建话说‘门没开’，我当时以为他是说要去的店铺没开门，还催他快回家，后来再通话时他要我去新邮政中心旁的德士站见面，我以为是他脚没力要我去接他，我赶过去却找不到人。”

完整报道，请翻阅2021年9月4日的《联合晚报》。