两阿叔疑争嫩草大闹公寓 镇暴队出动

老牛吃醋，情敌报警！疑撞见情敌上门找小20岁的女友，52岁阿叔醋劲大发出言恐吓，结果被捕。

这起争风吃醋事件发生在昨天傍晚6时18分左右，地点是里峇峇利路（River Valley Road）一间公寓单位。

有读者拨电《新明日报》24小时热线通报，指上述地方出现多辆警车、消防车与特别行动指挥处（SOC）车队到场，还有警员全副武装，气氛紧张。

记者昨晚约9时抵达现场，大批警员仍驻守在公寓内外，不少路人好奇围观。

据观察，有两名消防人员在涉事单位的上方撒网做准备，公寓内可看到窗边有人影。

据记者探悉，单位住着一对情侣，男的52岁，女的则30来岁。

事发时，一名50多岁阿叔上门找女郎时，遭女郎的男友回家时撞见，男友顿时醋劲大发，和阿叔起了争执。

阿叔接着报警，指被人用刀威胁，惊动大批警员到场，警员向三人盘问后，将男友逮捕。

据了解，警方并未在现场找到任何刀子。

警方受询时证实，52岁男子因涉刑事恐吓（Criminal intimidation）被捕。

案件在调查中。

警搜男子轿车

警方押送被捕男子到附近，之后对一辆轿车进行搜查。

警方在逮捕男子后，共3名警员押送男子到约400米处的路边，搜查一辆轿车。

陈先生（40岁，资讯科技顾问）透露，他是附近居民，当时发现大批警员在一座公寓外，于是站在行人天桥上观察。

“当时就有警员押送一名男子走上行人天桥，之后往公寓对面马路走去。”

本报记者昨晚一路追查，发现警员押送男子到路边一辆轿车，之后对轿车进行搜查。

警方打开车门、车后箱甚至引擎盖搜查一番，再押送男子回到公寓，到昨晚10时20分左右，男子才坐上警车离开。