包括自然连道和社区花园 西海岸将加建40个绿化设施

国家发展部长李智陞昨天为巴西班让公园第一阶段工程主持开放仪式时，宣布完整西海岸绿化计划。他说，西海岸是通过填海增加的土地，当局将通过丰富的植被和绿化设施，增添该区的绿化面积。

国家公园局计划在2030年前，在西海岸推出近40个亲近自然的设施，包括开辟多达30个社区花园与租用园地。当局也将新建10多条自然连道，并为裕廊区域地铁线沿线各站增加绿化空间。

巴西班让公园第一阶段工程，位于巴西班让地铁站和惹兰柏拉巴住宅区之间的450米部分昨日（9月4日）开放。国家发展部长李智陞在为公园主持开放仪式时宣布以上各项西海岸绿化计划。

他说，西海岸是通过填海增加的土地，当局将通过丰富的植被和绿化设施，增添该区的绿化面积。

“如此一来，生物多样性得以蓬勃发展，西海岸也能成为我国‘大自然里的城市’计划的一部分。”

为让西部居民更多地参与策划该区的自然设施，公园局将与人民协会和基层领袖合作，在西海岸建设多达30个社区花园与租用园地，包括在裕廊中央公园、肯特岗公园，以及纬壹城公园内增设租用园地。

公园局也将新建逾10条自然连道，其中六条将在未来两年内建造。一系列的新自然连道将形成一道途经西海岸的绿色走廊，北达双溪布洛，东至拉柏多，进一步加强这一区的生态衔接性。

当局也将在靠近铁道走廊和南部山脊等自然区域的14个地点开展还野（rewilding）计划，通过种植本地树木与植物，增强我国的生物多样性。

未来10年分三阶段 为裕廊区域线各站增加绿化空间

此外，裕廊中央公园和西海岸公园内将设康疗花园，通过治疗性园艺（Therapeutic Horticulture），让访客参与对身心有益的活动，缓解精神压力。园内也会融入为特需儿童设计的元素，让他们体验亲近自然的治疗活动。未来当局也可能在24个社区护理设施附近推出康疗花园或治疗性园艺项目。

也是西海岸集选区议员的李智陞说：“这些花园和项目将提升居民，尤其是年长人士的福祉。”

另外，当局将在未来10年分三个阶段，为新地铁线裕廊区域线沿线各站增加绿化空间。目前，波那维斯达、杜佛、文礼，以及裕群地铁站已开始实施该计划。

绿化工业区是我国实现“大自然中的城市”愿景的关键策略之一。作为裕廊岛植树活动的一部分，当局将于2030年前在裕廊工业区多种植15万棵树。这项旨在缓解城市热岛效应的计划，不只能改善空气质量，也能将我国的工业区打造为更具吸引力、更适宜的工作环境。

为了响应百万树木运动，当局将持续在西海岸的自然连道、公园与花园等处开展植树活动。自去年11月，已有超过600名西海岸居民在邻里种植树木。

李智陞说，当局将为居民提供更多机会参与绿化工作。“我们希望能为新加坡人创造更多具包容性的绿化空间，并将社区参与的精神推广到全岛各地的其他绿色空间与社区。”