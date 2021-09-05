本地添253本土病例 感染群增加三个

本地新增253起本土冠病病例，出现三个新感染群，包括一家学生托管中心。

根据卫生部文告，新感染群为胜科海事大士林荫场、日光托管中心（Radiance Student Care Centre），以及东丰金庄珠宝行（Orient Goldsmiths & Jewellers）职员感染群。胜科海事大士林荫场昨天增一起病例，累计八起；实龙岗3道日光托管中心增两起，累计四起；大巴窑中心东丰金庄珠宝行增两起，累计三起。

樟宜综合医院第二个感染群激增21起病例，累计36起。该医院另一个感染群维持四起病例。

巴士转换站员工相关感染群持续扩大，累计416起病例。八个感染群中，淡滨尼、文礼、大巴窑、榜鹅与金文泰五个转换站昨天都有新病例，共计26起。

白沙浮商业城增六起病例，累计261起，目前是裕廊渔港之后病例第二多的感染群。原有的北海岸客工宿舍多一起病例，累计178起。心理卫生学院感染群增两起病例，累计17起。活跃感染群共62个。

昨天有116起本土病例未找到与其他病例的关联。其余新病例中，84起在隔离期间确诊，53起通过检测行动发现。目前有608名病患住院，其中22人需输氧，另有五人情况危急，在加护病房治疗。

上一次有更多本土病例是去年8月6日，当天有301起。加上六起输入病例，本地昨天共259起新病例，累计6万8469起。