公众：是否自掏腰包检测冠病 得看价格合不合理

公众往后是否愿意前往快速检测中心自费进行冠病检测，相信主要取决于价格是否合理。

政府跨部门抗疫工作小组前天在记者会上宣布，为推动检测作为生活常态，公众从10月1日起可前往全国20个快速检测中心（Quick Test Centre）自费进行冠病检测。

保健局将适时提供检测价格和资格详情

负责这些中心的保健促进局受询时指出，将在适当的时候提供有关自费快速简易检测价格和资格标准的详情。

记者昨早（9月4日）走访位于巴西立体育中心地下一层停车场的快速检测中心进一步了解整个检测过程。快速检测中心目前只为有提供堂食的餐饮业者、提供个人护理服务的人、健身房职员，以及体育教练等进行检测。这些行业的人员必须每14天进行快速简易检测（FET）。

快速检测中心能在有人监督的情况下，让有关从业员用抗原快速检测仪（ART）自行检测，下来将开放给一般公众预约。

羽毛球教练林水源（37岁）受访时透露，从7月15日至今已经检测四次，整个过程非常方便。与在家中自我检测不同的是，巴西立体育中心会有工作人员纠正任何错误的检测行为，而检测结果会上载到保健资讯网（HealthHub）手机应用并获认可。

他说，因为自己是体育从业员，所以在新加坡体育理事会的安排下能选择前往巴西立体育中心、碧山体育中心，以及裕廊西体育中心进行定期的快速简易检测。除了排队的时间，整个过程可能只需要五分钟，因为可从手机短信中得知结果。

“到目前为止，检测费用都由政府支付，所以还不能确定接下来自费的价格会是多少。如果以后定价20多元，与在超市售卖的检测仪价格相似，那我认为非常合理。”

林水源进一步解释，自己是因为工作上需要，所以就算费用再高，还是必须接受检测，但一般公众可能不会愿意花费太多到快速检测中心来做检测。

针对政府鼓励让检测成为办公新常态，公关公司Tate Anzur总监李美婷受访时指出，目前的活动与会议都在线上进行，暂时还没考虑到这方面的安排。虽然不属于政府指定的高风险企业，员工不时需要参与大型活动和接触不少人。

“随着更多实体活动恢复，我会让职员进行定期检测。公司会承担相关费用，因为员工的健康安全最重要。”