摊位租半年租金减六成 牛车水街市不少新摊主进驻 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年9月5日 5:00 AM 龙伍禄（黄衣者）和两名生意伙伴上月起在牛车水街市开档卖冰淇淋等甜品，每月租金1000多元，租约为期半年。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 看准防疫措施的逐渐放宽将带动国内旅游需求，再加上牛车水商联会提供的60%租金回扣，龙伍禄与生意伙伴一同砸下五位数成本，以每月逾1000元的租金在牛车水街市开设甜品摊。龙伍禄（49岁）受访时说：“我从七八年前就开始考虑开一家甜品店，但迟迟未找到满意的地点。商场店面等优质地点不仅租金昂贵，也必须支付至少半年的租金作为定金，风险很高。因此，当我听说牛车水街市的独立摊位将开放为期六个月的短期租约，租金又会调低六成，就觉得不妨一试。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 牛车水 牛车水商联会 零售 中小企业 醉汉大闹美食村 乱挥手打伤路人 男子走廊烧冥纸 失火烧毁邻居脚车