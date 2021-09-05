摊位租半年租金减六成 牛车水街市不少新摊主进驻

看准防疫措施的逐渐放宽将带动国内旅游需求，再加上牛车水商联会提供的60%租金回扣，龙伍禄与生意伙伴一同砸下五位数成本，以每月逾1000元的租金在牛车水街市开设甜品摊。

龙伍禄（49岁）受访时说：“我从七八年前就开始考虑开一家甜品店，但迟迟未找到满意的地点。商场店面等优质地点不仅租金昂贵，也必须支付至少半年的租金作为定金，风险很高。因此，当我听说牛车水街市的独立摊位将开放为期六个月的短期租约，租金又会调低六成，就觉得不妨一试。”