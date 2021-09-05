李总理与1715居民完成破纪录巨型拼图 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年9月5日 5:00 AM 长4米宽2.8米的拼图横幅由宏茂桥—后港分区的居民共同完成，缔造了新的新加坡纪录。图为李显龙总理与受益幼儿园学生击拳庆祝。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 李显龙总理与1715名居民一人一块拼图，共同组成巨型的拼图横幅，缔造新的全国纪录。配合“茨园日”，宏茂桥－后港分区的居民受邀共同完成一幅由1716块拼图组成的描绘社区人事物的巨型横幅。一年一度的“茨园日”踏入第六个年头，庆祝宏茂桥－后港分区居民的社区精神。由于疫情导致实体活动人数受限，主办方安排居民在8月21日至31日之间分不同时段，亲手把拼图拼上。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拼图 茨园 李显龙总理 宏茂桥集选区 醉汉大闹美食村 乱挥手打伤路人 男子走廊烧冥纸 失火烧毁邻居脚车