李总理与1715居民完成破纪录巨型拼图

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来自 / 联合早报

文 /
李思邈

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年9月5日 5:00 AM

　长4米宽2.8米的拼图横幅由宏茂桥—后港分区的居民共同完成，缔造了新的新加坡纪录。图为李显龙总理与受益幼儿园学生击拳庆祝。（白艳琳摄）
　长4米宽2.8米的拼图横幅由宏茂桥—后港分区的居民共同完成，缔造了新的新加坡纪录。图为李显龙总理与受益幼儿园学生击拳庆祝。（白艳琳摄）

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李显龙总理与1715名居民一人一块拼图，共同组成巨型的拼图横幅，缔造新的全国纪录。

配合“茨园日”，宏茂桥－后港分区的居民受邀共同完成一幅由1716块拼图组成的描绘社区人事物的巨型横幅。

一年一度的“茨园日”踏入第六个年头，庆祝宏茂桥－后港分区居民的社区精神。由于疫情导致实体活动人数受限，主办方安排居民在8月21日至31日之间分不同时段，亲手把拼图拼上。

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