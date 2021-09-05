李总理与1715居民完成破纪录巨型拼图

李显龙总理与1715名居民一人一块拼图，共同组成巨型的拼图横幅，缔造新的全国纪录。

配合“茨园日”，宏茂桥－后港分区的居民受邀共同完成一幅由1716块拼图组成的描绘社区人事物的巨型横幅。

一年一度的“茨园日”踏入第六个年头，庆祝宏茂桥－后港分区居民的社区精神。由于疫情导致实体活动人数受限，主办方安排居民在8月21日至31日之间分不同时段，亲手把拼图拼上。