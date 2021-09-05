新大研究：收入虽减少 大多年长者疫情期间仍学新技能应对挑战

这项研究由新加坡管理大学的幸福老龄化研究中心发表，数据来自中心过去一年对年长新加坡人的健康调查，还包括中心成立的七个焦点小组的研究。七个小组对35名年龄介于56岁至75岁的新加坡生活与健康研究参与者展开调查，了解年长人士如何应对疫情带来的影响。

本地研究显示，尽管冠病疫情对我国的医疗服务造成不同程度的影响，年长者还是对自己的健康状况感到满意。虽然面对收入减少的情况，多数年长者仍展现韧性，透过学习新技能等创新方式，成功克服疫情下的种种挑战。

这项研究由新加坡管理大学的幸福老龄化研究中心（Centre for Research on Successful Ageing）发表，分析的数据来自中心过去一年对年长新加坡人的健康状况进行的调查，还包括中心成立的七个焦点小组所进行的研究。

这七个小组对35名年龄介于56岁至75岁的新加坡生活与健康研究（Singapore Life Panel）参与者展开调查，了解年长人士如何应对疫情带来的影响。

研究显示，虽然去年3月冠病疫情暴发导致年长者的生活满意度显著下滑，但他们对健康状况的满意度还是保持不变。研究员发现，居家办公的模式让年长者在工作与生活之间取得平衡，能抽出更多时间运动，因此健康状况也获得改善。

不过，有58.7%患有慢性疾病的调查对象认为，疫情影响了他们的治疗。此外，疫情也对在医院门诊部门和综合诊疗所接受慢性病治疗的病患有较为严重的影响。

家庭消费开支减少约12%主要原因是失去收入

除了关注年长者的健康状况，研究也探讨他们在疫情期间的经济情况。研究发现，年长者去年2月至3月的家庭消费开支同2018年和2019年同时期相比减少约12%，失去收入是造成消费开支减少的主要原因。

研究员认为，这项结果反映了疫情下的经济充满不确定性。他们建议为收入受影响的年长者提供援助，政府也应继续提升国人对我国经济前景的信心。

研究团队也指出，年长者虽然面对失去收入的问题，但他们展现出足够的韧性，透过学习新技能、报读线上课程、经营居家生意等创新方式，成功克服挑战。

报告强调，社会为年长者提供援助，确保他们有强大的社交网络，是年长者能融入社会的关键因素。

另外，协助年长者掌握数码技术，扩展适合他们的社交活动也相当重要。研究员也建议，政策的制定应该建立在相关计划的基础之上，确保年长者保持活跃。

幸福老龄化研究中心主任郑宝莲教授指出，随着冠病成为地方性流行病，公众应反思从这场疫情中所学到的经验，以此来帮助年长者过渡到新阶段。

“同时，我们也要认可年长者在疫情中通过不同方式展现的韧性。唯有这样，我们才能采取正确的策略，确保年长者在我们向前迈进时，不仅能够适应，还能活得精彩。”