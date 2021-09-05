六巨型充气玩偶登陆 滨海湾花园变身“艺术动物园”

六个巨型充气动物玩偶登陆滨海湾花园，把花园打造成色彩斑斓的“艺术动物园”，让访客与孩童免费参观。

滨海湾花园儿童节去年因疫情暂停，今年复办后在擎天树林（Supertree Grove）呈献Art-Zoo奇幻花园，展出六个巨型动物与昆虫玩偶造型。

昨天（9月4日）开始的儿童节活动入场免费，将举行至10月3日。访客不必预约时间，玩偶造型设在户外，均匀分布在擎天树林的周围，以避免人潮聚集。为了照顾防疫安全，孩童不能在充气玩偶上跳跃玩乐。

孩童到各个玩偶参观点时，可进行活动本的指定任务，例如迷宫游戏与问答题，完成所有活动后可领取Art-Zoo贴纸。

周末期间，现场也举办适合孩童的手工艺工作坊，每名孩童收费16元。

为了让孩童同时有机会接触艺术，今天至下个月3日，12岁及以下的孩童可免费参观目前在滨海湾花园举行的“戴尔·奇胡利：玻璃盛展”（Dale Chihuly: Glass in Bloom）玻璃艺术展览。

每一名持有玻璃盛展户外园地与展厅（Outdoor Gardens and Gallery）门票的成人，可带最多两名孩童免费随行入场。门票限此优惠期间购买并使用。

教育部长陈振声昨天到场为滨海湾花园儿童节主持开幕，并与慈善团体异彩人生（Extra·Ordinary People）的受益孩童交流。

支持特需群体的异彩人生召集4000多人，包括特别教育学校的孩童，将塑料瓶再循环，制作成艺术装置。艺术装置已在玻璃盛展的户外园地展出。

滨海湾花园项目策划资深处长蔡艳玲指出，疫情给每个人带来挑战，孩童也得适应疫情时期的限制，因而可能失去一些乐趣。“我们希望借此让孩子们享受在户外的大自然空间，欣赏可爱的Art-Zoo造型。”

家长周玖瑜（36岁，经理）昨天得知滨海湾花园举办儿童节活动后，带了6岁女儿来参观。她受访时说，她会尽量让女儿到户外，滨海湾花园的场地宽阔，不会有拥挤的感觉。她往年曾参加Art-Zoo，孩童可在巨型玩偶上玩乐。但因疫情关系，她理解主办方的限制，但家长仍可利用这类活动，带孩子到户外体验。

公众可上网www.gardensbythebay.com/childrensfestival查阅儿童节的活动详情。