丈夫车祸身亡 单亲妈带大四女走出阴霾

在家等不到丈夫一起参加圣诞派对，妻子先行赴会，没想到女佣突然来电话表示警察上门找家属，她匆忙赶回家，始知丈夫已经出车祸身亡，令她成了未亡人，从此须独自照顾四个年幼女儿。

失去终身伴侣也许是生命中最大的打击，杨晏心（46岁）六年前就亲身经历这场噩梦。她日前接受本报访问时，虽称已经走出阴霾，但叙述当时得知丈夫遇祸去世的那刻，双眼仍泛起泪花。

2015年12月尾，就在充满欢乐的圣诞节时期，她在家中等着丈夫接她一起参加圣诞派对，但丈夫迟迟不来。

她决定现行赴会，途中不断尝试联络丈夫，但他的电话打不通，使她越发着急。突然，女佣来电说警察来到家门外，她一听就知道大事不妙。“我感觉时间好像停止了，眼泪开始流……”

当她赶回家时，警方通知她丈夫出车祸身亡，那时她脑袋一轰，什么都听不进，立刻跑去房间躺下，以为自己只是发噩梦。半小时后，她看到警方还在，才意识到丈夫真的离去了。“那一刻，我感觉我是世上最孤独的人。”

那时每天以泪洗面的杨晏心，连洗刷和吃东西都感觉无比困难，同时还要照顾四个女儿，当时她们最大的才12岁，最小的仅4岁。

谈到丈夫的车祸经过，杨晏心不愿多谈，因不想再回忆起那段往事的细节。

那段时期，她的大嫂也因乳癌去世，短短一年内失去两名亲人，令她不得不学会坚强生活，为了孩子也为了自己，她过后通过教会朋友和单亲家长团体的扶持，开始疗伤的路程。

她欣慰地说，女儿们都很懂事，不避谈起父亲。“我会带她们去爸爸曾带她们去的地方，叫爸爸喜欢的食物，一起谈我们跟他的美好回忆。”

完整报道，请翻阅2021年9月5日的《联合晚报》。