醉汉大闹美食村 乱挥手打伤路人

几杯酒下肚后，57岁男子大闹东海岸美食村，边走边乱挥双手，一名男公众因此被打伤，一名妇女疑为了闪避也跌倒受伤，惊动警方和医护人员到场，男子当场被制伏逮捕。

这起事故发生在星期五（9月3日）晚上11时58分，地点在东海岸人工湖美食村附近。

当时路经该处的余小姐（23岁，学生）通知《联合晚报》，那天她和家人到人工湖边散步，途中看见有五六名警员，还有一名男子正被两名警员制伏着。

她说，当时也有医护人员到场，一名妇女看似脚受伤，脚被包扎起来坐在救护椅上，看似没有大碍。

在美食村工作的翁女士（茶水摊员工）指出，当晚正在收拾摊位，突然看见停车场出现两辆警车和一辆救护车，但不确定发生什么事情。

据《联合晚报》了解，一名男子喝醉后大摇大摆走在路上，边走还边乱挥双手，结果打伤一名经过他身旁的路人，另一名妇女则为了避开发酒疯的男子，不慎跌倒受伤。

余小姐指出，周五晚上的美食村相当多人，也有不少人在公园散步和骑脚踏车，突然有多名警员出现，不少路过的公众都停下来驻足围观。

一名不愿具名的女员工透露，事后她看见警员逮捕那名男子，并把他带离现场。

酒后闹事恐吓公务员被捕

男子情绪激动，大声嚷嚷“为什么捉我？”，他还被指出言恐吓公务员。

余小姐指出，男子当时在厕所外被两三名警员捉着，男子情绪非常激动，一直大喊大叫。

“我们在一旁，听见男子用英文大喊‘我做错了什么，为什么捉我？’”

警方受询时表示，一名53岁的女子在意识清醒下被送往医院，而57岁男子因酒后闹事以及出言恐吓公务员，抵触酒类管制法令和防止骚扰法令被逮捕。

男子也因蓄意伤人而被调查，警方调查正在进行中。