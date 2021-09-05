男子走廊烧冥纸 失火烧毁邻居脚车

女郎申诉，邻居频频在走廊拜拜烧冥纸，结果祭品起火，烧毁了家门前的脚踏车。

一名女郎昨晚（9月4日）在面簿群组Complaint Singapore贴文，指邻居频频在走廊烧冥纸，险酿大祸，还附上了一段视频及两张照片。

照片显示，被指乱烧冥纸的邻居在走廊以纸箱充当供桌，上面摆了水果等祭品，还在一叠冥纸上插两根点燃的蜡烛及香，进行拜祭仪式。地板上也可见两处有焚烧冥纸的痕迹。

根据视频画面，女郎的住家门外走廊，满地都是冥纸灰烬，还有一个不断冒烟的纸箱和杂物。附近墙壁部分被熏黑，地板看起来湿润，相信火势当时已被扑灭。

女郎在视频中用马来语及英语说：“看看，投诉了一次不听，现在全部东西都烧起来了。”

女郎强调，拜拜没有错，但不该选在走廊上。

她指出，邻居身强体壮，也没有跛行，有能力到组屋楼下焚烧冥纸。

“但他没这么做，现在导致我的房子差点被烧。”

女郎表示，所幸没人因此受伤，但儿子的脚踏车却遭殃，部分被烧毁。

“邻居没向我道歉，还骗当局他焚烧冥纸时只是小火，说自己有到楼下烧冥纸。若警察与民防部队都来警告他，他还是不怕，我真不知道该说些什么。”

女郎申诉，儿子摆在屋外的脚踏车部分被烧毁。（取自网络）

建屋局：组屋不允许用来进行公共祭祀

根据建屋发展局条例，组屋是让居民居住的地方，当局不允许居民用来进行公共祭祀活动，一旦被发现，当局将采取严厉行动。

国家环境局也吁请公众不要在草地上、沟渠、路上、停车场、走道、走廊及组屋楼下焚烧冥纸，任何祭拜的食物在过后也应移走，避免吸引乌鸦、老鼠及害虫。

完整报道，请翻阅2021年9月5日的《新明日报》。