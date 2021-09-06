巡逻机器人进驻组屋区吁公众守法

这款名为Xavier的多功能巡逻机器人是通过视像分析程序探测违规行为。机器人巡逻计划由内政科技局、国家环境局、陆路交通管理局、新加坡食品局和建屋发展局共同开展，旨在节省人力，提高行动效率。

日后在禁烟区吸烟或在人行道上骑个人代步工具，上前劝阻你的可能不是执法人员，而是正在巡逻的多功能机器人。

由内政科技局和新加坡科技研究局开发的多功能巡逻机器人下来三周将在人来人往的大巴窑中心执行任务。

两台名为Xavier的机器人会在人流量最高的早上、中午和傍晚时段依照预设路线巡逻，最高时速约为每小时五公里，可续航四五个小时。

不会当场开罚单 必要时将影像交执法机构跟进

机器人一旦通过视像分析程序探测到有人在禁烟区吸烟、非法贩卖商品、违规停放脚踏车、超过五人聚会，或者在人行道上使用电动个人代步工具或电单车，就会马上通知中央指挥与控制中心。机器人也会响起警报，以预录的英语录音要求公众停止这些行为。

机器人巡逻计划由内政科技局、国家环境局、陆路交通管理局、新加坡食品局和建屋发展局共同开展，旨在节省人力，提高行动效率。

这是巡逻机器人首次进驻组屋，之所以选择在大巴窑中心试行，除了因为该处人流量较高，也因那里的违规行为较多。

内政科技局自动化和无人系统专业研究中心主任钟伟强说：“三个星期的测试主要是为提高公众对违法行为的意识，而不是用来执法，我们也会收集实地操作数据，提高效率，让各部门探讨多功能巡逻机器人的实用性。”

据记者观察，机器人的出现吸引不少目光，一旦发现违规行为，提示信息就会响起。机器人不会当场开出罚单，移动速度也较慢，但钟伟强指出，必要时会把机器人收集到的数据和影像交给执法机构跟进。

住大巴窑的陈佳雯（31岁，行政助理）说：“让机器人提醒人们停止违规行为很好，与执法人员相比，大家比较不会和机器人争辩。但机器人声音很生硬，若是配上人声效果可能会更好。”

巡逻机器人还配备传感器和安全装置，可以自主导航，避开固定的障碍物、行人与车辆。交互式仪表板也让控制中心内的工作人员清楚知道机器人的位置以及电池和通信状态，通过4G、5G或无线网状网络实时接收信息，还可操作多个机器人。

机器人也配备摄像机，为控制中心提供360度视频直播，并利用红外线、LED照明和低光摄像机在昏暗的场景下拍摄图像和视频。画面经内政科技局开发的人工智能视像分析系统，通过实时感应和分析，协助执法人员了解现场情况，在必要时调动额外资源应对。

互动信息板也可让工作人员通过双向对讲机，或使用预先录制的音频远程应对任何突发事件。

这款机器人与内政科技局和新科研资讯通信研究院研发的多用途全地形自主机器人MATAR相似。MATAR已被警察部队调派为巡逻机器人，在国庆庆典、滨海湾倒数和妆艺活动期间支援前线行动。