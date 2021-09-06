截至上周五 486港澳访客获航空通行证110人已入境

香港人李勤的女婿从去年12月开始在新加坡工作，因此女儿和外孙也一同搬到本地。之前新港两地尝试推出航空泡泡计划时，他也申请过两次，但最终都无奈泡汤。因此，新加坡政府宣布放宽对香港的边境限制后，他的女婿马上就帮他申请和买机票，以免再错过机会。

截至上周五，新加坡民航局已发出486张航空通行证给来自香港和澳门的短期访客，其中110人已入境我国。

从上月19日起，来自香港和澳门的短期访客可在航空通行证计划下申请到我国。民航局发言人答复《联合早报》询问时说，截至本月3日晚上11时59分，当局已分别发出446张和40张航空通行证给来自香港和澳门的短期访客。他们可在下月10日前入境，其中已有108人和两人分别从香港和澳门抵新。所有访客抵境时的检测都呈阴性。

香港人李勤（70岁，退休者）的女婿从去年12月开始在新加坡工作，因此女儿和外孙也一同搬到本地。

他受访时说：“之前新港两地尝试推出航空泡泡计划时，我也申请过两次，但最终都无奈泡汤。因此，新加坡政府宣布放宽对香港的边境限制后，我的女婿马上就帮我申请和买机票，以免再错过机会。”

他于上月26日抵境后在樟宜机场接受了聚合酶链式反应（PCR）检测，并在等待检测结果时入住酒店自我隔离。

“我隔天就收到通知，检测结果是阴性。我打算在这里待上两个月，也许年底我们还会一起回香港过节。我的老伴已过世，现在好不容易才和子女团聚，不想再分开了。”

来自印度的阿曼·阿罗拉（Aman Arora，34岁，文职）过去三年半在香港工作，同为印度籍的未婚妻则在本地完成工商管理学硕士课程后，选择留下来工作。若没有疫情，他原本计划经常来往两地。

他说：“我们各自在异地打拼事业，身边都没有家人陪伴，因此我们都非常期待团聚。令人欣慰的是，从申请通行证到收到冠病检测阴性结果，整个过程非常顺利快捷，没有任何拖延。”

他透露，航空证申请在递交两天后就获得批准，他也于上月27日傍晚入境，当晚午夜收到检测结果，隔天如愿按计划为未婚妻庆祝生日。

尽管已有“接种贴纸” 出门用餐时仍会碰钉

根据航空通行证计划，只要短期访客抵境后接受的聚合酶链反应检测结果呈阴性，就能在我国如常活动。已经在国外完成冠病疫苗接种的旅客在入境时也将获得“接种贴纸”，让他们在新加坡期间可以和完成接种的本地居民一样，接受同一套安全管理措施。

李勤说：“虽然这项措施听起来不错，但我发现有些餐馆仍不熟悉相关政策，尽管我护照上已有贴纸，却仍拒绝我进入用餐，因此和家人出门用餐还是会有困难。”

阿曼则反映，自己在樟宜机场清关时才得知该措施，对他是个意外的惊喜。“这也意味着我必须随身带着护照，但这不难，能够自由活动已是很幸运了。”