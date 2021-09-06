提前采取类似渐进式薪金模式 一餐饮业者推动本地员工工资过1400元

渐进式薪金模式的涵盖范围将扩大至零售和餐饮业，但有餐饮业者在疫情期间就已采取类似薪资模式，让几乎所有本地员工的薪水都超过1400元。

为了在疫情期间应付人力短缺问题，本地连锁食阁口福集团开始为员工提供在职培训机会，帮助扩大他们的工作范围，并提高他们的技能。

集团人力资源主任龙丽莲说：“我们希望建构技能阶梯等的渐进式途径，当员工达到一定的技能水平，我们就会增加他们的薪金。从长远来看，这是个更可持续的做法。有了这个制度，这些员工也比较不会抗拒改变，并且更愿意受训。”