提前采取类似渐进式薪金模式 一餐饮业者推动本地员工工资过1400元 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年9月6日 5:00 AM 职总副会长兼保健服务雇员联合会会长丹娜乐芝米（左起）和白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩，到榜鹅生活聚场把礼包派发给在食阁当清洁工的金彩凤。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 渐进式薪金模式的涵盖范围将扩大至零售和餐饮业，但有餐饮业者在疫情期间就已采取类似薪资模式，让几乎所有本地员工的薪水都超过1400元。为了在疫情期间应付人力短缺问题，本地连锁食阁口福集团开始为员工提供在职培训机会，帮助扩大他们的工作范围，并提高他们的技能。集团人力资源主任龙丽莲说：“我们希望建构技能阶梯等的渐进式途径，当员工达到一定的技能水平，我们就会增加他们的薪金。从长远来看，这是个更可持续的做法。有了这个制度，这些员工也比较不会抗拒改变，并且更愿意受训。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 渐进式薪金模式 零售业 餐饮业 与团共聚 毕业创业不留遗憾