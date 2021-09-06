医理会：去年共100起 投诉本地医生案件减至11年新低

新加坡医药理事会去年接获100起针对118名医生的投诉，同比减少27.5％。最常见指控是医生态度无礼或沟通欠佳，以及提供不必要或不恰当的治疗。误诊投诉共有15起，有关医生专业疏忽或失职的投诉则有12起。

针对本地医生的投诉案件去年减至100起，是11年来的新低。受访医生认为，这可能与医院和诊所去年病毒阻断措施期间推迟非紧急治疗、医生看病更从容有关。

监管本地医生的新加坡医药理事会，去年接获100起针对118名医生的投诉，同比减少27.5％。遭投诉的医生从前年的每1000名医生中有11.6个，跌至去年的7.6个。

根据医理会近日公布的2020年年报，去年最多投诉指向医生态度无礼或沟通欠佳，占27起；其次是提供不必要或不恰当的治疗，共19起。

过量或不当配药的相关投诉，从前年的六起倍增至去年的12起。误诊投诉从19起跌至15起，有关医生专业疏忽或失职的投诉维持在12起。

去年也有四起关于医生非礼病患，或与病患发生性关系的投诉，这类投诉前年只有一起。

加上2018年和2019年展延下来的投诉案件，医理会投诉委员会去年共处理了281起投诉。

已结案的182起投诉中，113起被撤销，22起发出建议信，28起发出警告信、四起成功调解、15起转介至纪律审裁庭展开正式调查。其余99起投诉中，三起被投诉人撤销，96起展延至今年。

也是医理会成员的家庭医生梁俊杰以个人身份受访时指出，去年大家专注于抗疫，或许病患更能体谅医生，也更加宽容。“随着非紧急治疗减少，医生没那么忙，可以在更理想的情况下帮助病患管理病情。”

医生：病情越复杂 病患期望越高也更易投诉

资深妇产科医生钟耀伦受访时说，看诊的病患减少，投诉案件也会随之下降。“疫情期间戴口罩，使得严重疾病减少了。一般来说，病情越严重复杂，病患的期望就越高，当期望无法得到满足，就会提出投诉。”

钟耀伦也说，公众教育有所加强，病患也了解投诉需有正当理由，会避免不必要的投诉。

纪律审裁庭、卫生委员会和临时停业令委员会去年了结了27起纪律调查案件，当中九起与医生专业疏忽或失职有关，六起违反了医理会的道德守则。

其中，医理会对纪律审裁庭的一项裁决提出上诉。涉案的实习医生蔡顺杰（译音）未经病患许可，泄露保密资料，还在学术文章中使用虚假的联合作者署名，谎称自己隶属新加坡中央医院和全国皮肤中心。

纪律审裁庭认为蔡顺杰没有伤害任何病患，并非罪不可赦，裁定吊销他的行医执照一年半。不过，医理会不满纪律审裁庭的裁决，决定提出上诉。

考虑到蔡顺杰为了个人利益不惜造假，不诚实的行为已违反医生该有的专业道德，三司特别庭去年11月推翻纪律审裁庭的裁决，下令将他除名。

注册医生及专科医生人数去年各增超过3％

牙医方面，新加坡牙医理事会过去四年接获的投诉呈下降趋势，去年共有14起，少于前年的19起。这14起投诉中，11起与治疗服务相关，包括治疗不佳导致并发症、缺乏知情同意、治疗前未提供足够信息或进行评估等。

截至去年底，本地有2482名牙医，比前年多出七人，牙医对人口比例为一对2500。

在本地注册的医生则有1万5430人，比前年的1万4876人高出3.7％。去年也有277名新注册的专科医生，使得专科医生总数增至6088人，比前年增加3.5％。