公益金垂直马拉松首次让人虚拟“登山”筹款 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈雅恩 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年9月6日 5:00 AM 在公益金垂直马拉松开幕仪式上，国会议长兼全国社区服务理事会顾问陈川仁（左四）跑上滨海湾金沙57层楼的空中花园，冲过终点线。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 喜欢挑战新高度？公益金垂直马拉松首次让人虚拟爬山来筹款，参与者可以根据自己的时间和节奏来爬楼梯或登山，“打卡”虚拟山峰，同时支持弱势群体。今年的公益金垂直马拉松（Community Chest Vertical Marathon）由滨海湾金沙联办，为了配合防疫以线上方式举办，旨在号召社区的力量征服虚拟山峰，为超过100家社会服务机构筹得200万新元的款项。这些善款会直接用于资助公益金所支持的弱势群体，包括特需孩童、残障人士等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 公益金 垂直马拉松 与团共聚 毕业创业不留遗憾