公益金垂直马拉松首次让人虚拟“登山”筹款

喜欢挑战新高度？公益金垂直马拉松首次让人虚拟爬山来筹款，参与者可以根据自己的时间和节奏来爬楼梯或登山，“打卡”虚拟山峰，同时支持弱势群体。

今年的公益金垂直马拉松（Community Chest Vertical Marathon）由滨海湾金沙联办，为了配合防疫以线上方式举办，旨在号召社区的力量征服虚拟山峰，为超过100家社会服务机构筹得200万新元的款项。这些善款会直接用于资助公益金所支持的弱势群体，包括特需孩童、残障人士等。