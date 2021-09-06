公益金垂直马拉松首次让人虚拟“登山”筹款

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来自 / 联合早报

文 /
陈雅恩

摄影 /
蔡家增

发布 / 2021年9月6日 5:00 AM

在公益金垂直马拉松开幕仪式上，国会议长兼全国社区服务理事会顾问陈川仁（左四）跑上滨海湾金沙57层楼的空中花园，冲过终点线。（蔡家增摄）
在公益金垂直马拉松开幕仪式上，国会议长兼全国社区服务理事会顾问陈川仁（左四）跑上滨海湾金沙57层楼的空中花园，冲过终点线。（蔡家增摄）

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喜欢挑战新高度？公益金垂直马拉松首次让人虚拟爬山来筹款，参与者可以根据自己的时间和节奏来爬楼梯或登山，“打卡”虚拟山峰，同时支持弱势群体。

今年的公益金垂直马拉松（Community Chest Vertical Marathon）由滨海湾金沙联办，为了配合防疫以线上方式举办，旨在号召社区的力量征服虚拟山峰，为超过100家社会服务机构筹得200万新元的款项。这些善款会直接用于资助公益金所支持的弱势群体，包括特需孩童、残障人士等。

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