刚完成硕士论文的吴唯玮不想过相对安稳的工薪生活，于是瞄准商机投身创业之旅，同两名合伙人创办甘草水果店“品果派”。

“中文系毕业生也可以有很广泛的职业选择，这些年的学习拓宽了我的视野，让我开始思考更多，想要尝试不同的东西。”

刚刚完成硕士论文的吴唯玮（26岁，图）对于毕业后的出路有自己的打算。她不想过相对安稳的工薪生活，于是瞄准商机投身创业之旅，同两名合伙人创办了甘草水果店“品果派”（Fruit Pai）。

吴唯玮说，甘草水果是一种中国潮汕地区的美食，消费者可任意选择喜爱的水果，再搭配甘草酸梅汁、梅子粉、南姜粉或辣椒粉食用。

她在受访时也说，人们越来越注重健康饮食，她希望通过引进甘草水果，为新加坡人带来一种全新的味蕾体验，从而鼓励人们多吃水果。“很多年轻人不是不爱吃水果，而是想吃水果但懒得切，索性就不吃了。”

她表示，比起一般的现切水果，甘草水果更有生津止渴、清热润肺的功用，非常适合新加坡的气候。

合伙人眼中的吴唯玮，是一个高学历的文科生。她自理工学院起就修读中文系，至今已有九个年头。

吴唯玮说：“家人和朋友也很支持我尝试不一样的东西。虽然和自己学的专业不大相关，但这些年的教育拓宽了我的视野，让我更具独立思考的能力。”。

虽然是初入社会，也是第一次创业，但吴唯玮相信一个好的创意加上合适的时机，能创造更大的市场。

即将开设第一家门店的她，期待引领甘草水果的风潮，进而入驻各个商场，让更多人品尝到甘草水果。

“我相信年轻就是资本，机遇来了的时候我想去把握它。人生本来就充满了挑战，比起失败，我更害怕日后为自己年轻时没有拼一拼而留下遗憾。”