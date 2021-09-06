10男女后巷庆生 喝酒狂舞扰民

逾10名男女开“深夜派对”，违例聚集喝酒跳舞，遭公众拍下视频举报。负责人称，顾客庆生，已尽力劝阻。

这则时长1分16秒的视频由一名网民拍摄后，上载至社交媒体群组“Complaint Singapore”。视频显示，6男4女聚在一起，伴随着音乐起舞，其中一人还拿着手机拍摄，在桌上也摆放着多瓶啤酒。

跳到兴起时，男女纷纷举起酒杯相互敬酒，口中也发出吆喝声。期间，有一名男子还摆了“小声点”的手势提醒女郎，以免吵到居民。

视频显示，拍摄者当时距离这群男女20米，依然能清晰听见音乐及他们的吆喝声。

据悉，男女群聚的地点在阿裕尼路上段一家餐馆的后巷，两旁都是私宅及组屋。

餐馆负责人：已尽力劝阻

《新明日报》记者今早走访该处时，不愿透露姓名的餐馆负责人表示，当晚群聚的顾客中有人生日，才会聚集喝酒。他说，店内职员有尝试劝阻。负责人也表示，他并非是餐馆老板，所以无法再回应更多。

一连两夜有“派对” 有居民紧闭门窗才能睡

附近居民刘女士（61岁）受访时透露，上周五及周六也有人聚集在该处喝酒。

“星期五晚上，有一批顾客直到凌晨2时才全部散去，但我不确定是否是同一批人。”

她指出，由于聚集地点就在单位楼下，自己只能紧闭门窗，方才能够入睡。

“关窗后还是能听到声响，但至少没有那么吵，我也曾经想过报警，但担忧会引发纠纷而作罢。”

完整报道，请翻阅2021年9月6日的《新明日报》。