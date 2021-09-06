多次拒绝戴口罩 前女军官认罪监16周

“我不知道什么是冠病？”“我开过坦克你不能叫我戴口罩！”“你的徽章在哪里？不用徽章我也能说我是警察！”，拒戴口罩的海军前女军官潘秋玉今早（9月6日）认罪，被判坐牢16周。庭上揭露她一年来违反安全距离措施十多次、不和安全距离大使配合时所说的各种荒谬借口。

《联合晚报》日前报道，被告潘秋玉（译音，54岁）面对22项控状，包括四项触犯传染病法令，以及18项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。

她今早承认其中9项罪名，其余13项罪名交由法官下判时一并考虑后被判刑。

根据案情，目前无业的潘秋玉第一次犯案是在去年5月。她在纽顿熟食中心没戴口罩，被安全距离大使抓到后企图用丝巾盖着口鼻，但后来又脱下丝巾。

当时她告诉安全距离大使：“我不知道什么是冠病。”

她在去年5月至今年7月之间继续多次犯案，其中多次被民众拍下后视频在网络上流传。

其中一次是在去年12月2日下午时分。她当时到了中央广场（Central Mall）打算到知名中餐馆吃午餐，但是她没戴口罩被门前的安全距离大使拦下，开始与对方争吵，过程被民众拍下。

争吵时，她说：“我是个开过坦克的陆军军官，所以你不能叫我戴口罩！”

今年5月她再次大闹商场被人拍下，这次她到滨海湾金沙商场打算在另一家知名中餐馆吃饭。她同样没戴口罩，安全距离大使见到她后要她戴好口罩，但是她却反指安全距离大使没戴好徽章，说：“你们是谁？为什么没戴徽章？没有徽章我也能说我是警察！”

律师：被告从未想过要惹是生非

律师求情时指被告只是“不清楚事情的严重性”，从未想过要惹是生非。

主控官指出，潘秋玉虽然没有前科，但她是死性不改地罪犯，一年多来怎样劝都劝不听，多次拒绝戴口罩，还到人多的地方趴趴走。

主控官认为，大家都在努力对抗疫情，而且奉公守法，潘秋玉这种自私自利的行为必须受到严惩，请求法官判她坐牢至少17周。

代表律师求情时说，潘秋玉曾在军中有杰出表现，是我国首位海军女军官，在军中帮助不少女性争取男女平等。

他说，潘秋玉2002年从海军退休后，如今身上有许多陈年旧伤，但她在疫情之前仍对社会有许多贡献。

律师认为，潘秋玉只是因为不清楚事情的严重性，从未想过要惹是生非，请求法官从轻发落判她罚款就好。

完整报道，请翻阅2021年9月6日的《联合晚报》。