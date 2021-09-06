客工车斗抛飞 罗厘两度碾过

中央商业区昨午发生严重车祸，一辆罗厘和一辆轿车并行之际不知何故相撞，坐在车斗的其中一名客工摔落马路后，罗厘男司机疑受惊吓过度，突在倒车后又往前驶，倒地客工根本来不及反应，就已两次被罗厘拦腰碾过！

这起严重车祸发生在昨天下午5时44分，地点是克罗士街（Cross Street）和丝丝街（Cecil Street）的交界处。罗厘男驾驶和坐在罗厘车斗的两名客工，以及轿车女司机和她的丈夫，一共五人事后都送院治疗。

记者昨晚（9月5日）走访现场时，目击者罗海扎（55岁，送餐员）就为本报提供了一张现场照，照片里白色轿车停在人行道上，罗厘则停在不远处。

事发路段有四条车道，轿车和罗厘并行，轿车在最左边的左转车道行驶，罗厘则走在轿车右边的车道，该条车道既可以左转，也可以直走。

根据罗海扎的绘述，罗厘来到十字路口时左转，但轿车却不知何故直走，结果在十字路口跟罗厘相撞。“我听到‘砰’一声巨响，看到轿车直冲上人行道，罗厘则在路上打转。”

罗厘车斗当时坐着两名客工，剧烈的撞击力导致其中一名客工被抛落马路。罗厘事后一度停下，但男驾驶疑因惊吓过度突然倒车，后轮碾过客工腰部之后，罗厘紧跟着又往前驶，后轮因此第二次碾过客工。

事发后，罗海扎立刻跑上前帮助被碾的客工。“他的背部都是淤青，脸部伤痕累累还流血，他有意识但说不出话，不断呻吟。”

救护人员不久后抵达现场，将五名伤者送往中央医院。

警方受询时证实车祸，三名介于28岁和34岁的男子、58岁轿车女司机和60岁乘客，都在清醒状态下送院。出事原因还在调查中。

完整报道，请翻阅2021年9月6日的《联合晚报》。