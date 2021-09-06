商品起价救低薪 多数民众不开心

低薪员工的收入应该增加，但多数读者不赞成小贩美食等日常必需品起价，认为应该通过其他方式改善低薪员工的薪金待遇。

李显龙总理在8月29日的国庆群众大会上提到政府将协助提高低薪员工的工资，而有一部分或须由消费者帮忙分担。这代表国人所喜爱的大众商品服务如肉脞面、饮料等有可能变贵。

zaobao.sg走访大巴窑进行街头访问，了解民众的想法，同时也进行网络调查，了解民众能够接受的起价幅度。

起价增加经济压力 并非解决之道

视频在zaobao.sg面簿上发布两天内吸引500多则留言，绝大多数表示不愿接受起价，反对的原因包括小贩美食起价会加重生活成本，相信有更有效的方式帮助低薪员工。

在反对声中，大部分人都提到政府应该减少小贩们的租金。租金作为小贩营运中的一大开支，其上涨对他们无疑形成巨大的压力，往往只能通过起价来应付租金。因此，民众认为帮助低薪员工最直接的方式是调低租金。

此外，疫情对人们的生活造成不同程度的影响，有些人面临减薪，有的甚至失业。一个领域的价格上调，很有可能带来连锁反应，导致多种日常必需品和大众商品都接连起价，即便单次消费的金额看似微不足道，日积月累或将成为一大笔开支。

民众认为，商品起价的初衷是帮助低薪员工，但也正是这一群人较常到小贩中心用餐。即便工资提高，由于生活开支也同步上扬，起价的实际效用最后也变得有限。

愿为帮助低薪员工尽一分力 但涨幅有限

为一碗肉脞面，你愿意多付多少钱？zaobao.sg针对愿意接受起价的读者进行进一步网络调查，截至9月6日下午5时，共有1204名读者投票。

结果显示约六成（695人）愿意多付三角钱，三成（387人）愿意接受五角钱的起价，而仅有一成（122人）愿意多支付八角钱。

根据记者的街头访问，受访民众表示三角至五角钱在合理的起价范围内，希望能尽一分力帮助提升低薪员工的工资。但也有民众指出，小贩中心是以售卖平民食物为特色，是多数国人每天用餐必定光顾的地方，在帮助低薪员工之余，也须维护大众利益，在两者之间取得平衡。