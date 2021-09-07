减缓冠病病毒传播速度 我国加大检测力度 公众受促少聚会

联合领导小组的财政部长黄循财说，如果目前的感染趋势继续，我国可能在两周内出现每日1000起病例，或在一个月内出现每日2000起病例。因此，我国将通过增加及扩大检测，尝试在不收紧措施的情况下，减缓病毒传播速度。

本土病例近期每周翻倍，为减缓冠病传播速度，争取时间继续提高疫苗接种率和为年长者施打追加剂，我国进一步扩大检测范围，规定更多行业强制检测，并向企业派发免费自助检测仪。政府也鼓励公众减少非必要活动，以避开重症激增、须再度收紧措施的局面。

抗疫跨部门工作小组上周五表示暂不收紧或放宽防疫措施，仅隔三天，联合领导小组的财政部长黄循财宣布，有必要减缓病毒传播速度。

根据卫生部文告，截至前天，新增本土病例过去一周超过1200起，比前一周的约600起多出超过一倍。

黄循财昨天接受媒体采访时说：“病例每周翻倍。要是这个感染趋势继续，我们可能在两周内出现（每日）1000起病例，或在一个月内出现（每日）2000起病例。”

本地冠病基本传染数目前也超过1.0，意味着每名感染者会将病毒传染给至少一人。

一旦病例激增，加护病房病患和死亡病例会随之攀升。黄循财提醒，有风险的不仅是尚未接种的年长者，小部分已完成接种的人也会出现重症。

“如果病例数字非常高，即使重症者只占小部分，也会有相当高数目的加护病房病患和死亡病例。”

我国因此将尝试在不收紧措施的情况下，减缓病毒传播速度，策略是更积极地追踪病例接触者、阻断病例和感染群，以及更广泛地检测。

下周一起，须强制接受快速简易轮流定期检测的高风险行业员工，检测频率从每两周一次，增至每周一次。

这个目前已涵盖餐饮、健身和个人美容服务业的条例，将扩大至零售商场员工、超市职员、送货和送餐员、德士司机、私召车司机及所有公交前线人员等。相关政府机构将陆续宣布落实日期。

其他企业下来两个月也须让在工作场所办公的员工，每周自行检测一次。政府将免费分发自助抗原快速检测仪（ART）给目前没有进行强制定期检测的企业，每名在工作场所办公的员工可获八个检测仪。

政府早前已宣布向每户家庭邮寄六个自助检测仪。卫生部希望通过向家庭和企业分发检测仪，提高公众负责任地定期自行检测的意识。

黄循财说，减缓病毒传播速度，能争取时间让更多年长者接种疫苗或施打追加剂。年满60岁的国人中，目前剩下约9万4000人未接种，且每天仍有约500名年长者前往接种。首批受邀施打追加剂的年长者将在两周后陆续收到通知。

每个人都应履行社会责任

抗疫小组强烈呼吁所有人在下来两周减少非必要社交聚会，但黄循财一再强调，这不代表我国收紧措施或回到高警戒抗疫阶段，疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane）等试点计划都会继续。

他说，这反映我国处于新阶段，有更高的疫苗接种率，因此不必收紧措施，也可通过新措施减缓病毒传播。

他提醒每个人应履行社会责任。“倘若我们尽了最大努力，需要输氧或在加护病房治疗的重症病患仍激增，那我们将别无选择，只能收紧整体防疫姿态。”