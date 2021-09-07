首批受邀接种追加剂年长者 两周内将接到通知 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 黄循财说，政府目前也在探讨是否应让较年轻的成年人接种第三剂疫苗，这么做是为了让他们也能接受更好的保护。（新闻及通讯部提供） 字体大小: 小 中 大 首批受邀接种第三剂冠病疫苗的60岁及以上年长者，将在下来两周内陆续接到通知。另外，政府也在探讨是否应为较年轻的成年人接种追加剂。联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天接受媒体采访时说，政府如今推出各项措施减缓社区病例的传播速度，是为了争取更多时间为年长者施打追加剂，以及让还未接种的年长者尽快接种疫苗。政府为第一批年长者施打追加剂的通知信将在两周内发出。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 追加剂 年长者 冠状病毒19 私召车司机被指 搭讪10岁小乘客 调查：比中日等国还劳碌 新加坡人活得最累