首批受邀接种追加剂年长者 两周内将接到通知

首批受邀接种第三剂冠病疫苗的60岁及以上年长者，将在下来两周内陆续接到通知。另外，政府也在探讨是否应为较年轻的成年人接种追加剂。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天接受媒体采访时说，政府如今推出各项措施减缓社区病例的传播速度，是为了争取更多时间为年长者施打追加剂，以及让还未接种的年长者尽快接种疫苗。政府为第一批年长者施打追加剂的通知信将在两周内发出。