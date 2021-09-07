本地开发 东北线年底前采用 智能分析系统可精算月台拥挤程度 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 摄影 / 龙国雄 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 地铁站内不戴口罩的公众，今后将难逃闭路电视的“法眼”。一旦探测到违例者，系统就会自行发出警报，提醒地铁站人员尽快处理。（龙国雄摄） 字体大小: 小 中 大 新捷运与泰雷兹合作，研发出本地地铁站适用的智能视频分析系统，能精准计算月台的拥挤程度，探测是否有无人看管的包裹，或是有人没戴口罩。如果系统发现人潮多，工作人员就可以加派列车或调动人手帮忙。东北地铁线所有转换站将在今年底前正式采用全新的智能视频分析系统，更精准地计算月台的拥挤程度，还能探测到是否有无人看管的包裹或是有人没戴口罩，为乘客提供更安全舒适的乘车体验。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 东北地铁线 智能视频分析系统 私召车司机被指 搭讪10岁小乘客 调查：比中日等国还劳碌 新加坡人活得最累