本地开发 东北线年底前采用 智能分析系统可精算月台拥挤程度

新捷运与泰雷兹合作，研发出本地地铁站适用的智能视频分析系统，能精准计算月台的拥挤程度，探测是否有无人看管的包裹，或是有人没戴口罩。如果系统发现人潮多，工作人员就可以加派列车或调动人手帮忙。

东北地铁线所有转换站将在今年底前正式采用全新的智能视频分析系统，更精准地计算月台的拥挤程度，还能探测到是否有无人看管的包裹或是有人没戴口罩，为乘客提供更安全舒适的乘车体验。