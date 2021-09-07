设艺术展筹款举行亮灯活动 多家机构合作关注患癌儿童

本月是癌症儿童关爱月，儿童癌症基金会在怡丰城设立癌症儿童艺术作品展览，并与国家美术馆和竹脚妇幼医院合作，9月均以代表关爱患癌儿童的金色照亮外墙，鼓励受癌症影响的儿童和家庭。

这是基金会首次举行全国范围的儿童关爱月纪念活动。

新加坡国家美术馆总裁张雪倩说：“我们很荣幸能和儿童癌症基金会一同努力，提高人们对儿童癌症的认知与关注。我们也希望激励更多国人一起支持和鼓励所有抗癌的儿童和家庭。”

这个亮灯活动将与希望列车活动同步进行。希望列车主要包括9月6日至19日在怡丰城举行的癌症儿童艺术作品展（Artville），以及13日至30日期间邀请公众参与涂鸦、表达对癌症儿童支持的虚拟艺术画布（Sketchville）两项活动。

受益者设计布娃娃讲述抗癌故事与梦想

极具创意与正能量的12件鲸鱼印花棉布娃娃昨日起在怡丰城一楼展出。它们由儿童癌症基金会三岁至18岁的受益者设计。每个独一无二的鲸鱼娃娃讲述一个抗癌故事，包含癌症儿童的希望与梦想。有的展现儿童励志成为警察、军人的理想，有的心怀大爱希望帮助其他儿童一起实现梦想。

其中一只插满管子、贴着卡通创口贴的彩色鲸鱼，引起不少人驻足。这个名为ABC的鲸鱼由五岁的韦仁杰设计。他两岁时被诊断出患有急性淋巴细胞白血病（Acute Lymphoblastic Leukaemia），只能依靠鼻胃管进食，这个创作正是他治疗过程的写照。他说：“ABC鲸鱼生病了，所以得经常去医院。他有一个管子，因为他不能吃东西。”

鲸鱼的命名也体现年幼的韦仁杰对生活的积极态度，A代表感激（Appreciation）、B代表勇敢（Bravery），C则代表庆祝（Celebrations）。

韦仁杰的母亲薛慧仪（39岁，家庭主妇）说：“因为他的病情，我们不能带他出门感受节日气氛，所以过节时会和他一起布置家里。美术是他感受与理解节日的方式，我不能说他很有艺术天赋，但他享受创作过程。”

竹脚医院血液病科与肿瘤科、儿科专门部门主任兼资深顾问医生苏瑞燕说：“与成年人用语言表达焦虑不同，艺术和游戏是儿童的语言，这些孩子的坚韧也让我成为更好的治疗师。”

这些充满创意与美好寓意的艺术作品，将以每只1万元的价格进行义卖，所有善款将捐给儿童癌症基金，帮助更多癌症儿童。