去年非紧急手术因疫情暂停 等待移植眼角膜病患翻倍10年来最高 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 谢春锦（右）从未想过会差点失明，幸好及时通过检测及眼角膜移植手术才保住了视力，与妻子享受余年。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 我国每年平均进行450至500起眼角膜移植手术，去年则进行了261次。病毒阻断措施期间，手术甚至降至一成左右，只有眼角膜严重受创或急性发炎等年轻病患居多的紧急病例得以进行手术。冠病疫情期间，非紧急手术被迫暂停，以致去年等待移植眼角膜的病患人数翻倍，累计96人，创下10年来最高。不过，去年的眼角膜捐赠总量只有前年的一半。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 眼角膜捐赠 新加坡眼库 新加坡全国眼科中心 冠病疫情 私召车司机被指 搭讪10岁小乘客 调查：比中日等国还劳碌 新加坡人活得最累