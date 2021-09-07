去年非紧急手术因疫情暂停 等待移植眼角膜病患翻倍10年来最高

我国每年平均进行450至500起眼角膜移植手术，去年则进行了261次。病毒阻断措施期间，手术甚至降至一成左右，只有眼角膜严重受创或急性发炎等年轻病患居多的紧急病例得以进行手术。

冠病疫情期间，非紧急手术被迫暂停，以致去年等待移植眼角膜的病患人数翻倍，累计96人，创下10年来最高。不过，去年的眼角膜捐赠总量只有前年的一半。