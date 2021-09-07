郑裕霖曾经当过五年多的记者，采访法庭和意外新闻的经历，让他发现应该掌握多一些法律知识。于是，他转换跑道攻读法律，从法学院毕业七年后，他上个月获颁律师执业资格。

跑意外和法庭新闻时看到当中牵扯的法律课题，前记者意识到法律对社会的重要意义，于是决定转换跑道报读法学院，毕业后展开另一番事业，用学到的法律知识贡献社会。

现为新加坡国际调解中心（SIMC）副总裁的郑裕霖（40岁），2006年考获南洋理工大学传播学院一等荣誉学位后，到《海峡时报》当了五年多的记者。

采访法庭和意外新闻的经历，让他发现应该掌握多一些法律知识。

他回忆说，罗马尼亚前公使约内斯库（Silviu Ionescu）2009年在新加坡开车撞死人后逃离我国，那时他在采访法律专家时，才对外交豁免权（diplomatic immunity）有较好的概念。

“新闻业是我的初恋，但我向来对法律也很感兴趣。如果有法律知识，就能让我解答像外交豁免权这类的问题，可以用不同的角色服务社会。”

2011年，他决定转换跑道，到新加坡国立大学法学院攻读法律，三年后以一等荣誉学位毕业。他随后加入司法服务，先后担任最高法院的法律秘书和律政部的政策顾问，参与调解架构的发展，包括去年9月生效的《新加坡调解公约》。

去年初，他借调到专门处理跨界纠纷的国际调解中心。除了利用全面综合的技能和经历，为越来越多的跨国案例进行调解，他也协助提升通过调解和平解决纠纷的文化。

法学院毕业七年后，郑裕霖决定考取律师执业资格，上个月获颁执业资格。他鼓励打算转换跑道的人，必须具前瞻性。“一旦平衡利弊，即使前路变得艰难，也不要回头看，永不后悔。”