药物太多忘了吃？ 新设计便携袋把问题搞定 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 发布 / 2021年9月7日 5:00 AM 林昭蓉试用MediPouch两个月后觉得十分好用，除了放药的小隔间，也有收纳处，方便他们归纳医疗资料等文件。（西北社区发展理事会提供） 字体大小: 小 中 大 因健康问题，不少年长者每天须服用多种不同的药丸和保健品，一名大学生就因“三高”父亲吃药的经历得到启发，设计出药物便携袋MediPouch，推出试用短短三个月内就已有280名年长者受惠。在新加坡国立大学修读生命科学的大三学生黄昭蓉（21岁）说，父亲多年前患上“三高”（高血压、高血脂、高血糖），每天须在不同时间吃不同的药丸，过程十分繁琐。“虽然他会事先准备好各种药丸，但如果他有事或者出门的话就很容易忘记吃药。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 MediPouch 私召车司机被指 搭讪10岁小乘客 调查：比中日等国还劳碌 新加坡人活得最累