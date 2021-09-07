药物太多忘了吃？ 新设计便携袋把问题搞定

因健康问题，不少年长者每天须服用多种不同的药丸和保健品，一名大学生就因“三高”父亲吃药的经历得到启发，设计出药物便携袋MediPouch，推出试用短短三个月内就已有280名年长者受惠。

在新加坡国立大学修读生命科学的大三学生黄昭蓉（21岁）说，父亲多年前患上“三高”（高血压、高血脂、高血糖），每天须在不同时间吃不同的药丸，过程十分繁琐。“虽然他会事先准备好各种药丸，但如果他有事或者出门的话就很容易忘记吃药。”