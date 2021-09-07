药物太多忘了吃？ 新设计便携袋把问题搞定

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来自 / 联合早报

文 /
李思邈

发布 / 2021年9月7日 5:00 AM

林昭蓉试用MediPouch两个月后觉得十分好用，除了放药的小隔间，也有收纳处，方便他们归纳医疗资料等文件。（西北社区发展理事会提供）
林昭蓉试用MediPouch两个月后觉得十分好用，除了放药的小隔间，也有收纳处，方便他们归纳医疗资料等文件。（西北社区发展理事会提供）

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因健康问题，不少年长者每天须服用多种不同的药丸和保健品，一名大学生就因“三高”父亲吃药的经历得到启发，设计出药物便携袋MediPouch，推出试用短短三个月内就已有280名年长者受惠。

在新加坡国立大学修读生命科学的大三学生黄昭蓉（21岁）说，父亲多年前患上“三高”（高血压、高血脂、高血糖），每天须在不同时间吃不同的药丸，过程十分繁琐。“虽然他会事先准备好各种药丸，但如果他有事或者出门的话就很容易忘记吃药。”

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