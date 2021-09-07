走廊堆杂物狂烧 女屋主：疑有人乱丢烟蒂 以后不敢放

堆积大量衣服、鞋子等杂物的九楼走廊不知何故失火，导致直落布兰雅弯上百名组屋居民大疏散，其中大部分是年长居民，一名中风的居民由四名警员抬下楼，另有四人疑吸入过多浓烟被送院治疗。

麦先生说：“浓烟当时飘进我的屋里，我很害怕，担心来不及逃生，还好警员及时赶到抬我下楼。”火势被扑灭后，由于电梯不能使用，居民们只好走楼梯返家。

这起火患发生在昨晚（9月6日）8时左右，地点在直落布兰雅弯第3座组屋的9楼电梯间。

记者今早走访现场，发现9楼电梯间被烧得一片焦黑，还堆积着被烧毁的各种杂物，包括衣物、枕头、手推车等。

居民曾德福（62岁，操作员）说，昨晚闻到烧焦味后出门查看，发现电梯间的杂物已经烧起来了。

曾德福尝试用一块布料来灭火，但火势已经烧了起来，单凭他手中的一块布根本无济于事。他见状，又找来一根棍子把还没有着火的杂物拨开，避免火势蔓延。

曾德福说，电梯间的杂物是一名女邻居堆放的，在民防人员赶到前，女邻居的儿子曾提来三桶水尝试灭火。

杂物起火后，浓烟四起，居民张炳德（70岁）说，杂物不巧挡住其中一侧的逃生路线，大家只好改用另外一侧的楼梯逃下楼。他说：“我们这里的居民多数是老人家，大家要逃下楼都不容易。”

居民麦先生（65岁）因为中风，平时要靠轮椅代步，因此昨天得靠四名警员抬下楼，才得以逃生。

民防部队在面簿贴文透露，火患涉及9楼走廊上的物品，民防人员到场后用一支水枪灭火，100多名居民被疏散。救护人员据评估后，将其中四人送往医院。起火原因仍在调查中。

女屋主：疑有人乱丢烟蒂 以后不敢放

放置杂物的女屋主受访说，衣服和鞋子是收集来捐给孤儿院和慈善机构。她疑有人乱丢烟蒂起火，也称以后不敢在走廊囤积杂物。

女屋主莎丽法（63岁）表示，电梯间的杂物确实是她放的，她与43岁儿子同住在电梯间毗邻的单位。

莎丽法说，事发时正在回家路上，快到家时发现9楼正在冒出浓烟，不久她就接到儿子的来电，“儿子说他不能呼吸，要我帮他。”

莎丽法顿时吓得手足无措，好在民防人员迅速扑灭火势，把儿子带下楼。

谈及为何堆积杂物，莎丽法解释，她平时会收集旧衣物和鞋子，“这些都是用来捐给孤儿院和慈善机构的。”

莎丽法也指，该组屋有居民偶尔会乱丢烟蒂，或许这是引起火患的原因。“如果没有人乱丢烟蒂，就不会引发火患。”不过，她称以后再也不敢在电梯间囤积杂物，以免再酿火患。

完整报道，请翻阅2021年9月7日的《联合晚报》。