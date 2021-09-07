私召车司机被指 搭讪10岁小乘客

父母没时间接送，因此叫私召车把穿着泳衣的10岁小女生载去上游泳课，中年司机被指沿途搭讪无知小女生，要求交换面簿之余，还要小女生打电话给他、进行视频通话，而且别告诉家人。小女生毫无防范之心，全程配合，司机后来变本加厉，大胆约小女生晚上补习结束后见面，动机令人费猜疑！

所幸中年司机的信息，被女孩的父母无意中看见，事情才因此曝光。

小女生的父亲陈先生（41岁）向《联合晚报》申诉时表示，上月27日，由于他与妻子都没时间接送10岁女儿上游泳课，因此从Gojek平台叫了私召车，让她自行前往。他万万没想到，一个简短车程，年约50岁的私召车机竟成了无知的女儿的“忘年之交”，两人互加彼此为面簿好友，经常聊天，私召车司机甚至还尝试约她见面。

而这一切，陈先生和太太都一直被蒙在鼓里。

陈先生受访时说，他于8月30日在家里上网时，平板电脑突然跳出一条信息，一名陌生男子问女儿要不要补习后见面。

“女儿当时出门补习，她的朋友我和太太都认识，我们从未见过此人，只觉这个人晚上8点还来约我女儿补习结束后见面，太奇怪了。”

两人在女儿回家后向她了解经过，才知道此人就是送她上游泳课的私召车司机。两人沿途谈得很投机，司机于是递上附上自己联络号码的字条。他们跟着检查女儿面簿，发现司机在面簿上跟女儿的对话很暧昧，包括问她“想不想我”“为什么不打给我”、“我想见你”等。

司机甚至提醒小女生，不要被她的家人发现两人在聊天。

司机的言行举止，让陈先生大为警惕，为了查清对方意图，他按兵不动，继续以女儿的身份与他聊天，甚至与他视讯，发现对方是一名年约50岁的阿叔。

陈先生表示，他和太太不知对方安的是什么心，但怂恿女儿背着父母跟他见面，还说要到学校接人的举动，着实让人感到很不安。

完整报道，请翻阅2021年9月7日的《联合晚报》。