调查：比中日等国还劳碌 新加坡人活得最累

长时间工作和对着电子屏幕，新加坡超越中国、日本等地，成为全球“生活最累”的国家。

英国床褥制造商Sleepseeker，日前针对全球活得最累的人口发表调查结果。调查根据四个指标进行统计：睡眠时间、一年平均工作时长、上网时间，以及与睡眠相关关键词的搜索量。

新加坡以7.20的疲惫指数，超越墨西哥的7.01、日本的5.32等位居榜首。

新加坡人工作与生活失衡

该调查的数据显示新加坡在15个国家中的年平均工作时长排名第二，以2238小时超越中国的2174小时，以及日本的1723小时，成为亚洲第一。这相等于每个人每周工时近43小时。

新加坡人工时长不是什么新鲜事。美国物联网公司Kisi于2019年的调查就发现，在全球50个城市中，新加坡人在过劳排名上位居第二，工作与生活平衡则是倒数第九。

另外，Sleepseeker调查的另一指标是每日平均上网时长，长时间上网可能影响休息，导致疲劳。数据显示，新加坡人平均花超过七小时浏览网站，在15个国家中排名第三。

工作不休息 赔上身心健康

工作与生活长期失衡，容易对人们的身心健康产生不良后果。

美国一家健康服务公司Cigna自2014年开始，每年都会对全球20多个国家和地区进行一项精神健康指数调查（Cigna Well-Being survey），衡量各地民众在社会活动、家庭生活和工作三大方面的健康与幸福感。

该调查显示，新加坡的表现持续均低于世界平均水平。2019年，我国人民的精神健康指数为57.8，低于世界平均的62；2020年为60.5，低于全球平均的62.2。今年，经过冠病疫情的洗礼，新加坡的精神健康指数回落至59.2，比世界平均少了2.1，排名倒数第六。

随着疫情持续蔓延，工作时长和形态势必会跟着改变，如何在生活及工作之间取得平衡，相信是国人继续探索的课题。