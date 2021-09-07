抢打第三剂疫苗到底好不好？

8月以来，世界多个国家已宣布施打第三剂疫苗，包括新加坡。我国将率先为60岁及以上年长者等高危群体提供追加剂，当局也在考虑为年轻人施打第三剂。

新加坡的全国疫苗接种率前不久才达到80%，如今又要迎来第三剂，是否真有必要？

支持方：提高抗体水平、保护高危群体

随着时间推移，疫苗接种者体内的抗体水平下降，在遇到德尔塔等变异病毒时，将面临更大风险。追加第三剂，就是为了提高抗体水平，增强人们对变异病毒的抵抗力。

辉瑞制药今年7月发布的初步试验数据证实了这一观点。该试验称，在接种第二剂后六个月追加第三剂，体内抵御冠病病毒和变异病毒的抗体水平比接种两剂提高五到十倍。

以色列在对其60岁以上居民追加第三剂后，也有统计数据表明，第三剂在预防感染方面的保护力比两剂接种者高出四倍，在预防重症方面的保护力高出五、六倍。

我国的冠病疫苗专家团正是在评估了其他国家追加第三剂的安全性和效能后，才向卫生部提出追加第三剂的建议。

另外，施打第三剂对于部分人群也实属必要。其中一类是免疫功能中等至严重受抑制者，他们在打完两剂后体内的抗体水平仍低于平均水平，因此需要第三剂加强疫苗效力。另一类是60岁及以上的年长者和乐龄护理设施里的居民，他们在染疫后转为重症的风险更大，因此需要通过第三剂提升体内的抗体水平。

反对方：五大理由

1）“免疫记忆”不会立刻消失

美国亚利桑那大学的免疫学家巴塔查里亚（Deepta Bhattacharya）曾指出，抗体水平下降是正常现象。“抗体水平在接种初期会有显著上升，接着就会下降。”

但是，抗体水平下降并不意味着“免疫记忆”的消失。所谓“免疫记忆”，其实是接种疫苗后体内能够识别出病毒的B细胞和T细胞。根据巴塔查里亚的说法，尽管B细胞数量会减少，但一部分B细胞可在体内存活数十年之久，其对病毒的记忆也会保持下去，T细胞亦如此。

因此，我们可以对疫苗更有信心，不必着急施打追加剂。等到“免疫记忆”完全消失时，才需要考虑追加疫苗。

2）只看疫苗有效性数据不够准确

关于疫苗效力的评估，许多统计都参考了早期疫苗施打国以色列的数据，并得出了辉瑞疫苗有效性为42%的结论，远低于早前公布的95%有效性。

然而，早期疫苗接种者集中在年长者等高危人群，其染疫风险本来就高于一般人群。另外，接种疫苗后人们的防范意识减弱，不再严格遵守防疫措施，也导致了确诊病例增加和疫苗有效性降低。

以色列已率先为当地医护人员施打第三剂疫苗。（法新社）

单看抗体水平来断定疫苗的保护力并不准。在没有遇到威胁时，免疫细胞处于静止状态，但这并不影响其保护力。当病毒入侵时，它们才会唤醒防御。在接种疫苗后感染病毒，症状往往更温和，也不太会传染给他人。这种情况下，虽然疫苗已发挥出效力，但是阳性的检测结果，仍会让疫苗被判为“失效”。

英国圣安德鲁斯大学医学病毒学家塞维克（Müge Çevik）表示，疫苗的目标并非完全预防感染，“不是要防止微量的病毒进入你的体内”，而是要驯服病毒，不让感染成为一场危机。

此外，目前几大主流疫苗在研发时，德尔塔病毒尚未出现。评估疫苗效力时，看的却是这些疫苗对德尔塔病毒的抵抗力，很难不拉低疫苗有效性。

3）对抗重症和死亡依旧有效

多项研究指出，现有的疫苗完成两针接种后，预防重症和死亡仍然有效。

2020年6月，美国食品药品监督管理局（FDA）在制定疫苗基准时曾表示，只要疫苗能将患重症的风险降低50%，疫苗就算是成功的。

据《大西洋月刊》报道，目前疫苗预防重症和死亡的有效性并未发生改变，仍然高达90%以上。按照FDA早前的标准，这已经能证明疫苗的成功。

此外，美国耶鲁大学流行病学家奥马尔（Saad Omer）在接受采访时指出，并没有证据表明疫苗在面对重症、死亡等“最坏的结果”时，其效力有大幅下降。

4）过度刺激免疫系统未必是好事

对于免疫功能受抑制者来说，追加剂的确是必要的。至于免疫系统功能健全的人，追加第三剂或许意味着过度刺激免疫系统。

华盛顿大学的免疫学家贝博尔（Marion Pepper）曾指出，过度刺激免疫系统会让身体不擅长抵抗某些感染。在研究疟疾时，贝博尔发现，人体免疫系统需要一些时间在两次感染之间“冷静下来”，以便磨炼病原体检测功能。

美国圣路易斯华盛顿大学传染学学者埃勒贝迪（Ali Ellebedy）的观点是，打完第二针后，人体防御就已经得到了充分的支持。短期来看，第三剂的确能增加抗体，进而减少感染和传播。但长期来看，这样的效果能持续多久还是一个问题。他认为，只有当人体拥有长期制造抗体的能力时，追加剂才能让人们“真正获益”。

5）病毒传播力变数多

关于病毒的传播速度，常用的指标有两个：R0值（基本传染数，Basic reproduction number）和Re值（有效传染数，Effective reproduction number）。R0值代表没有任何防疫作为和免疫力情况下的传播力，一般介于6-9之间，即一个感染者会传染6至9个人；Re值则是在有防疫措施下一个感染者会传染到的人数，它的计算公式如下：

Re值越低，意味着一个感染者会传染到的人数越少。如果要降低Re值，最理想的情况是尽可能提高疫苗接种率（x）和疫苗有效率（v）。

在基本传染数为8，疫苗接种率为50%，疫苗有效率为80%的情况下，一个感染者会传染4.8个人（案例1）。

若疫苗有效率保持不变，将接种率提高到80%，那么Re值可以降低至2.88（案例2）。若疫苗接种率保持不变，通过施打追加剂提高疫苗有效率至90%，Re值仍然维持在4.4（案例3）。

在疫苗接种率不高的情况下，提高疫苗接种率比提高疫苗有效率对Re值的影响更大。对于新加坡这样疫苗接种率已经很高的国家来说，进一步提高疫苗接种率对Re值的影响微乎其微，不如通过第三剂来提高疫苗有效率。

全球范围来看，截至9月6日，共有41%的人口接种了第一剂，28.1%的人口完成了疫苗接种。其中，接种率较高的集中在发达国家，非洲国家接种的疫苗占全球不到2%。因此，世界卫生组织强烈呼吁发达国家缓打第三剂，让更多国家施打第一剂。

年轻人是否应追加第三剂？

对于年轻人施打第三剂的问题，目前可供参考的案例不多。以色列截至9月3日已有250万人完成第三剂接种，12岁以上居民均可接种。年轻人追加第三剂的有效数据尚未披露。

总理夫人何晶9月6日在面薄发文称，第三剂年轻人应该再等等。她给出了三点理由。首先，年轻人体内的抗体相对于免疫力较弱的年长者来说会更持久。其次，年轻人感染重症和死亡的风险比年长者低得多。第三，年轻人接种疫苗后的副作用通常更多。在更多关于年轻人接种第三剂副作用的数据出炉后，或许能得出更可靠的结论。

下来，60岁及以上年长者将陆续接到接种第三剂疫苗的邀请。第三剂施打后是否能为近期激增的社区病例带来拐点，拉低新加坡的有效传染数，很快会有答案。