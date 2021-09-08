11月起 不论人数多寡 聘至少10人雇主须通报所有裁员行动

许宝琨受访时指出，要求雇主在裁退第一名员工之际就通知人力部，意味着当局可以更快地帮助每一名被裁的员工，这项新规定也意味着雇主不再需要统计六个月累计的裁员人数。

今年11月1日起，所有雇用至少10名员工的雇主在裁退任何数目的员工时，都必须通知人力部。这不仅让被裁员工能更及时地获得劳资政伙伴和有关机构的支援，也可省却雇主追踪六个月内裁员人数是否达到五个的麻烦。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生昨天（9月7日）下午走访淡滨尼天地的劳动力发展局职业联系站（Careers Connect），观察工作人员如何帮助求职者。

他在场边接受记者视讯访问时指出，要求雇主在裁退第一名员工之际就通知人力部，意味着当局可以更快地帮助每一名被裁的员工，这项新规定也意味着雇主不再需要统计六个月累计的裁员人数。

被裁退者所能获得的援助，包括受邀参加就业工作坊、职业展及行业交流，获得职业导师指点，以及享有职业配对和工作推荐服务。

人力部在2017年1月实施“裁员强制通知”规定，要求在六个月之内裁退至少五名员工的雇主，在向员工发出裁员通知的五天之内，得向人力部呈报。

许宝琨：没有证据显示雇主故意不通报裁员行动

许宝琨强调，没有证据显示雇主故意不向人力部通报裁员行动，但有一部分雇主可能在追踪六个月内裁退人数的方面遇上问题。“很多时候我们只要发出提醒，对方很快就会补上相关资料。”

他也说，当局希望每一家裁员的公司，而不只是雇用至少10人的公司，都能够在裁员时主动向人力部通报。“这将让每一名寻找新工作的雇员都能够得到帮助。”

一名不愿意透露姓名的前服务业员工告诉《联合早报》，她去年在病毒阻断期间被公司裁退，但由于是较早被裁的员工，雇主当时不必向当局通报。

她说：“我原本不知道可以到哪里求助，后来朋友介绍我到职业联系站，我花了两三个月找到一份还不错的替代工作，如果被裁退的每一名员工都能够及时得到帮助，能够减轻不少压力。”

我国今年5月收紧防疫措施进入高警戒解封第二阶段。受此影响，本地第二季裁员人数出现再次攀升的迹象。根据人力部7月底发布的劳动市场预估报告，今年第二季预计有2500人被裁，比上一季的2270人多。完整的第二季报道将在本月较迟时候发布。

裁员强制通知可以通过网络提交，所需资料包括裁员之前雇用的人数，以及受影响员工的个人资料等，整个流程预计只需要10分钟左右。没有及时提呈裁员强制通知的雇主，有可能面对不超过2000元的罚款。

当局也提醒，雇主应遵照《劳资政冗员管理与负责任裁员参考原则》的指引，以负责任和公平的方式裁员。