梁玉心：近期病例增加 防疫不能松懈更要做足200%

本地社区传播病例因德尔塔变种毒株而增加，由于感染德尔塔毒株的病患不会出现或只出现轻微症状，病毒或在不知不觉中传播开来。国家传染病中心主任梁玉心教授强调，公众在防疫措施上不能松懈，如果过去防疫做足100%，现在更是要做足200%。

国家传染病中心昨天庆祝成立两周年，并为中心内展览回廊举行开幕仪式。梁玉心教授随后接受采访时，谈到近期病例增加的现象。