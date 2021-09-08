梁玉心：近期病例增加 防疫不能松懈更要做足200%

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来自 / 联合早报

文 /
王康威

摄影 /
林泽锐

发布 / 2021年9月8日 5:00 AM

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（右二）在国家传染病中心主任梁玉心教授（左二）的陪同下，参观了中心新设立的展览回廊。回廊展示了新加坡过去100年所应对的各种传染病，以及社区在遏制病毒传播时所作出的各种努力，希望提醒公众在与冠病共存的同时不能忽略继续抗疫。（林泽锐摄）
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（右二）在国家传染病中心主任梁玉心教授（左二）的陪同下，参观了中心新设立的展览回廊。回廊展示了新加坡过去100年所应对的各种传染病，以及社区在遏制病毒传播时所作出的各种努力，希望提醒公众在与冠病共存的同时不能忽略继续抗疫。（林泽锐摄）

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本地社区传播病例因德尔塔变种毒株而增加，由于感染德尔塔毒株的病患不会出现或只出现轻微症状，病毒或在不知不觉中传播开来。国家传染病中心主任梁玉心教授强调，公众在防疫措施上不能松懈，如果过去防疫做足100%，现在更是要做足200%。

国家传染病中心昨天庆祝成立两周年，并为中心内展览回廊举行开幕仪式。梁玉心教授随后接受采访时，谈到近期病例增加的现象。

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