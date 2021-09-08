梁玉心：近期病例增加 防疫不能松懈更要做足200% 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 摄影 / 林泽锐 发布 / 2021年9月8日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（右二）在国家传染病中心主任梁玉心教授（左二）的陪同下，参观了中心新设立的展览回廊。回廊展示了新加坡过去100年所应对的各种传染病，以及社区在遏制病毒传播时所作出的各种努力，希望提醒公众在与冠病共存的同时不能忽略继续抗疫。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 本地社区传播病例因德尔塔变种毒株而增加，由于感染德尔塔毒株的病患不会出现或只出现轻微症状，病毒或在不知不觉中传播开来。国家传染病中心主任梁玉心教授强调，公众在防疫措施上不能松懈，如果过去防疫做足100%，现在更是要做足200%。国家传染病中心昨天庆祝成立两周年，并为中心内展览回廊举行开幕仪式。梁玉心教授随后接受采访时，谈到近期病例增加的现象。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 传染病 传染病中心 冠状病毒19 陆交局：让通行更方便 合乐路店屋外步行空间将拓宽 夫妇用热水烫死五岁儿 控方上诉求改判妻谋杀罪成及两人终身监禁