康威医疗集团开始为公众施打国药疫苗 数家私人业者预约已满拟引进下一批

本地私人医疗业者康威医疗集团今天开始为公众施打中国国药集团的冠病疫苗，首批引进的疫苗昨天下午已全被预定，本地几家提供国药疫苗的私人医疗业者也陆续宣布预约已满，正在设法带进下一批国药疫苗。

根据康威医疗集团（Healthway Medical，简称HMC）昨天发布的文告，为鼓励更多年长者接种疫苗，9月1日或之前预约的首1000名年满60岁年长者，可免费接种两剂国药疫苗。这项活动由华联企业（OUE Limited）赞助。文告说：“年长者若被感染，出现重症风险更高，这个活动是为支持政府提高年长者疫苗接种率所做的努力。”

康威医疗集团发言人昨天答复《联合早报》询问时说，截至昨天下午4时30分，该集团引进的首批疫苗已全被预定，但没透露首批引进多少。集团正设法带进下一批疫苗，详情有待公布。

已登记和确定施打国药疫苗的公众，将受邀上网预约到任何一家指定HMC全科诊所接种。两剂疫苗定价99元（含消费税）。

另一家私人医疗业者明策集团旗下的Medic Surgical & Laser诊所，本月1日已通过面簿宣布国药疫苗的预约已满，将会继续关注未来几周的供应情况。

莱佛士医疗集团注册接种国药疫苗意愿的网页也显示，首批国药疫苗的接种预约在8月31日已满，在确认下一批国药疫苗的交付时间后会公布更多消息。

国药疫苗的抗冠病效能为79％，适用于18岁及以上者，须注射两剂，间隔三四周。有别于辉瑞／复必泰或莫德纳疫苗采用的信使核糖核酸（简称mRNA）技术，国药和科兴疫苗属传统灭活疫苗，即把病毒“杀死”后直接制成疫苗。