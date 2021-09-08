确诊员工过去七天曾在公司上班 雇主须尽快落实14天居家办公制

若有员工确诊感染冠病，而这名员工过去七天曾在工作场所办公，雇主必须在阳性检测结果出炉后的一天内，尽快安排可居家办公的员工在家办公14天。

人力部昨晚公布更新后的工作场所安全管理措施，包括针对工作场所一旦出现确诊病患应如何处理，新措施今天起生效。

当局仍允许一半能居家办公的员工回公司上班，但规定雇主在得知有员工确诊染病后，采取必要的预防措施。这包括规定员工在确诊后通知雇主，而雇主应尽快执行为期14天的居家办公安排，最迟不得晚于阳性检测结果出炉的一天后。