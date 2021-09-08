确诊员工过去七天曾在公司上班 雇主须尽快落实14天居家办公制 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月8日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 若有员工确诊感染冠病，而这名员工过去七天曾在工作场所办公，雇主必须在阳性检测结果出炉后的一天内，尽快安排可居家办公的员工在家办公14天。人力部昨晚公布更新后的工作场所安全管理措施，包括针对工作场所一旦出现确诊病患应如何处理，新措施今天起生效。当局仍允许一半能居家办公的员工回公司上班，但规定雇主在得知有员工确诊染病后，采取必要的预防措施。这包括规定员工在确诊后通知雇主，而雇主应尽快执行为期14天的居家办公安排，最迟不得晚于阳性检测结果出炉的一天后。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人力部 工作场所 安全管理措施 居家办公 社交聚会 冠状病毒19 陆交局：让通行更方便 合乐路店屋外步行空间将拓宽 夫妇用热水烫死五岁儿 控方上诉求改判妻谋杀罪成及两人终身监禁