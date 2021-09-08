我国捐赠10万剂给柔佛 卫生部：邻国须加快接种计划且疫苗存有效期

冠病疫苗存在保存期限，而本区域邻国需要疫苗加快全国疫苗接种计划，我国因此将捐赠约10万剂辉瑞／复必泰疫苗给马来西亚柔佛州。

柔佛州务大臣哈斯尼前天在柔佛州议会上说，新加坡继7月29日捐赠约2万剂科兴疫苗给柔佛州后，将在近期再捐赠逾10万剂辉瑞／复必泰疫苗。

对此，卫生部昨天答复《联合早报》询问时说，新加坡已达到很高的疫苗接种率，并且手头上有疫苗库存，而这些疫苗都存在有效期。截至昨天，本地81%人口已完成接种，而辉瑞／复必泰疫苗可在零下70摄氏度的超低温下保存长达六个月。