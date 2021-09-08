我国捐赠10万剂给柔佛 卫生部：邻国须加快接种计划且疫苗存有效期 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月8日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 冠病疫苗存在保存期限，而本区域邻国需要疫苗加快全国疫苗接种计划，我国因此将捐赠约10万剂辉瑞／复必泰疫苗给马来西亚柔佛州。柔佛州务大臣哈斯尼前天在柔佛州议会上说，新加坡继7月29日捐赠约2万剂科兴疫苗给柔佛州后，将在近期再捐赠逾10万剂辉瑞／复必泰疫苗。对此，卫生部昨天答复《联合早报》询问时说，新加坡已达到很高的疫苗接种率，并且手头上有疫苗库存，而这些疫苗都存在有效期。截至昨天，本地81%人口已完成接种，而辉瑞／复必泰疫苗可在零下70摄氏度的超低温下保存长达六个月。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 疫苗捐赠 柔佛 辉瑞-BioNTech疫苗 冠病疫苗 冠状病毒19 陆交局：让通行更方便 合乐路店屋外步行空间将拓宽 夫妇用热水烫死五岁儿 控方上诉求改判妻谋杀罪成及两人终身监禁