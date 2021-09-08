尚穆根：国际局势改变翻天覆地 新加坡公约有助解决跨境商业争端

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来自 / 联合早报

文 /
魏瑜嶙

发布 / 2021年9月8日 5:00 AM

内政部长兼律政部长尚穆根昨晚在滨海湾金沙为首届“联合国国际贸易法委员会学院”活动发表主旨演讲时，谈到新加坡公约在解决跨境纠纷方面扮演的角色。（通讯及新闻部提供）
内政部长兼律政部长尚穆根昨晚在滨海湾金沙为首届“联合国国际贸易法委员会学院”活动发表主旨演讲时，谈到新加坡公约在解决跨境纠纷方面扮演的角色。（通讯及新闻部提供）

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内政部长兼律政部长尚穆根指出，这些趋势皆导致国际市场分化，经商环境变得不稳定，增加了商业活动的风险。这意味着往后预料将出现更多纠纷，人们因此更需要一套良好的纠纷解决机制。

两年前在我国签署的《新加坡调解公约》至今有54个国家加入，其中七个国家已核准了公约。过去几年来国际局势变化莫测，预料未来将发生更多纠纷，这项公约让陷入商业纠纷的各方能更有效地解决分歧。

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