尚穆根：国际局势改变翻天覆地 新加坡公约有助解决跨境商业争端 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 发布 / 2021年9月8日 5:00 AM 内政部长兼律政部长尚穆根昨晚在滨海湾金沙为首届“联合国国际贸易法委员会学院”活动发表主旨演讲时，谈到新加坡公约在解决跨境纠纷方面扮演的角色。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 内政部长兼律政部长尚穆根指出，这些趋势皆导致国际市场分化，经商环境变得不稳定，增加了商业活动的风险。这意味着往后预料将出现更多纠纷，人们因此更需要一套良好的纠纷解决机制。两年前在我国签署的《新加坡调解公约》至今有54个国家加入，其中七个国家已核准了公约。过去几年来国际局势变化莫测，预料未来将发生更多纠纷，这项公约让陷入商业纠纷的各方能更有效地解决分歧。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 UNCITRAL Academy 联合国国际贸易法委员会学院 新加坡调解公约 新加坡公约周 尚穆根 陆交局：让通行更方便 合乐路店屋外步行空间将拓宽 夫妇用热水烫死五岁儿 控方上诉求改判妻谋杀罪成及两人终身监禁