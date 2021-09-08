尚穆根：国际局势改变翻天覆地 新加坡公约有助解决跨境商业争端

内政部长兼律政部长尚穆根指出，这些趋势皆导致国际市场分化，经商环境变得不稳定，增加了商业活动的风险。这意味着往后预料将出现更多纠纷，人们因此更需要一套良好的纠纷解决机制。

两年前在我国签署的《新加坡调解公约》至今有54个国家加入，其中七个国家已核准了公约。过去几年来国际局势变化莫测，预料未来将发生更多纠纷，这项公约让陷入商业纠纷的各方能更有效地解决分歧。