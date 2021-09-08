保安协会谴责公寓代理歧视性招标条款 管理代理道歉指招标内容取自2000年旧文件 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 摄影 / 周国威 发布 / 2021年9月8日 5:00 AM 位于山景道的幽美岭公寓日前进行保安服务招标活动，招标文件中的一些条款被发现涉及种族和年龄方面的歧视。（周国威摄） 字体大小: 小 中 大 公寓招标条款要求保安人员会说华语，保安协会指出，目前尚未有法律能约束服务采购方的这种行为，不过协会将向劳资政公平与良好雇佣联盟和人力部反映此事。私人公寓管理代理的保安招标文件具歧视意味，新加坡保安协会公开谴责并要求解释。管理代理回应称，歧视年长员工及不会说华语者的条款为旧文件内容，公司已根据劳资政公平雇佣指导原则采取相应措施。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 保安业 职场歧视 劳资政公平雇佣指导原则 陆交局：让通行更方便 合乐路店屋外步行空间将拓宽 夫妇用热水烫死五岁儿 控方上诉求改判妻谋杀罪成及两人终身监禁