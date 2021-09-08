保安协会谴责公寓代理歧视性招标条款 管理代理道歉指招标内容取自2000年旧文件

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来自 / 联合早报

文 /
苏文琪

摄影 /
周国威

发布 / 2021年9月8日 5:00 AM

位于山景道的幽美岭公寓日前进行保安服务招标活动，招标文件中的一些条款被发现涉及种族和年龄方面的歧视。（周国威摄）
位于山景道的幽美岭公寓日前进行保安服务招标活动，招标文件中的一些条款被发现涉及种族和年龄方面的歧视。（周国威摄）

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公寓招标条款要求保安人员会说华语，保安协会指出，目前尚未有法律能约束服务采购方的这种行为，不过协会将向劳资政公平与良好雇佣联盟和人力部反映此事。

私人公寓管理代理的保安招标文件具歧视意味，新加坡保安协会公开谴责并要求解释。管理代理回应称，歧视年长员工及不会说华语者的条款为旧文件内容，公司已根据劳资政公平雇佣指导原则采取相应措施。

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