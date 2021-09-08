吴灵芝10年前开始转为一名全植物饮食者，为了让更多人了解这种饮食习惯，她辞退在石油业的会计工作，到泰国和香港学烹饪。香港提倡绿色生活的社会企业后来找她合作，大力推广弹性素食。

石油业会计师转行当无肉饮食推广大使，希望让更多人了解食物来源，也因此展开了不一样的职业旅程。

2011年的某一天，吴灵芝（46岁）在家连续看了《地球公民》（Earthlings）和《从农场到冰箱》两部纪录片，深深被植物饮食理念所冲击。“我发现食物来源背后非常不人道的事实，从此我就跟自己说，要让更多新加坡人了解这个真相。”

那天起，她就不再吃乳制品，成为一名全植物饮食者，也就是完全不吃动物制品，只吃五谷杂粮、坚果、蔬菜，以及菇菌类等。

然而改变饮食并非弹指间的转变。“肉类太好吃，多数人无法跟我一样立即改变。我发现推广全植物饮食要从烹饪着手。”

于是，在2015年，吴灵芝辞退在石油业的会计工作，到泰国和香港学烹饪，同时在本地多个机构当义工和教营养学及烹饪。

直到2019年，香港提倡绿色生活的社会企业Green Monday负责人找上她当推广员。

“我很开心，因为彼此的理念相同，我们都认为不如从每星期一开始植物饮食，大力推广弹性素食（Flexitarian）。”

吴灵芝平日都到社区、学校、老人院进行推广工作。她说：“新加坡人对植物饮食意识偏低，朋友笑说有些人已‘冷却’，但我越挫越勇，依然拼劲十足，从不放弃。”

本地目前已经有两所中学试行星期一无肉日，她十分感谢美以美女子中学和加东修道院女校的教师与学生积极促成此事。

“我一心想让更多人吃得健康，同时替地球和动物出一份力，因为我不认为动物是食物，它们是我们的朋友。”