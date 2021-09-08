用手摸菜或会传播病毒 专家建议菜贩包装蔬菜

公众在巴刹用手摸蔬果可能是传播冠病的途径之一。有菜贩说，本地单日冠病病例如果过500，可能考虑在摊位放置消毒液供顾客使用。

红山景巴刹与熟食中心在今年6月因为出现感染群而关闭两周，该感染群一度是本地最大的感染群，累计94起病例。卫生部当时也对邻近街区超过20万居民进行了多轮检测活动。

国家传染病中心对该感染群进行研究，采访了摊主和顾客，结果显示，被感染的人群通常有三个共同点，包括未接种疫苗、没有正确佩戴口罩，并且用手触摸水果和蔬菜。

国家传染病中心国家公共卫生与流行病学部顾问医生卓汉森建议摊主可考虑销售预先包装的蔬果。

“顾客也可以自带消毒液，在接触水果和蔬菜之前和之后消毒。这不仅可以保护自己，还可以保护社区中其他的人。”

国家传染病中心主任梁玉心教授表示，公众在超市挑选农产品时也应该保持同样的习惯。

“公众会在购买有些产品前挑选，这些产品是我们需要特别注意的货品，因为它们可能是病毒传播源。”

菜贩考虑放置消毒液

本报记者今早走访裕廊中央广场的巴刹，菜贩白先生（45岁）表示，顾客通常都会用手触碰蔬菜挑选，因此他也会有些担心。“本地近来单日新增病例不少，若病例继续增加过了500大关，我会考虑在摊位放置消毒液，让顾客消毒双手。我本身可能也会戴两层口罩防疫。”

另一名菜贩蔡清扬（72岁）说，他在摊位与顾客接触后都会常常洗手，以后也会考虑提醒顾客先消毒双手再触摸蔬菜。

卖水果的张女士（60岁）则表示，若当局要求摊贩准备消毒液，就会顺应要求，但她表示巴刹人潮多，有时很难控制顾客使用。

“我们只能劝说公众把水果买回家记得洗了才吃。我自己本身会戴手套和常常洗手来防疫。”

完整报道，请翻阅2021年9月8日的《新明日报》。