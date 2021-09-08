鸽粪沾满窗 阳光透不进 有居民3年不开窗

鸟粪蔽日！疑高楼居民天天丢面包喂鸽子，盛港一座组屋近年引来鸽子入侵问题，多个单位的窗户都沾满鸽粪，阳光透不进来；有的鸽子甚至飞进屋里偷吃食物，在屋内乱飞和拉屎，导致有住户三年来都不敢开窗，连房间都不敢住人。

上述地点位于盛港安谷路（Anchorvale Road），住在门牌6号的九楼至13楼这一排单位的房间窗户，过去几年都深受鸽粪污染，每天都有无数鸽子聚集在他们的窗户外。

住在10楼的居民李玉芳（53岁，会计）日前致电本报大吐苦水，她指每天早晚都有七八只鸽子来窗外“拜访”，相信是等人喂食，吃完东西后就拉下一堆鸟粪，导致窗沿和窗户都沾满鸟粪。

“估计是高楼的住户喂食鸽子，有时楼下还会看到面包碎。”

她指这三年来都不敢在客房开窗，因只要一打开就会飘来一股刺鼻的臭味，同时担心细菌传播，所以这房间也不敢住人，只用来放杂物。

住在11楼的林姓学生（23岁）受访时也指客房的窗户同样多年来都紧闭着，大家都不敢开窗。

住在九楼的卢女士（70岁，退休人士）则指曾看过面包碎和白米粒洒落在她家的窗沿，“鸽子有时还会飞进屋里，吃厨房里的食物，甚至在屋内留下羽毛和粪便。”

她无奈说，尽管她定时清理窗户，不过一旦下雨，楼上的鸟粪会被雨水冲下来，让她烦不胜烦。

被指喂食者 窗外10鸽徘徊

被指喂鸽子的居民拒绝受访，看到屋外有人靠近时就立刻关门。这户居民的客房窗户外，同样有近10只鸽子徘徊，看似在等待被人喂食。

据受访居民的说法，此事的“罪魁祸首”是住在12楼的住户。记者两次走访该单位，屋内虽然有人，但对方看到屋外有人靠近，就迅速把门关上，拒绝受访。

据观察，这户人家的房间窗户被报纸覆盖，窗沿的鸟粪都已固化，明显比起其他楼层的单位肮脏。该窗户的窗沿一度引来近10只鸽子。

居民出招难治野鸽

居民每天往窗外喷清洁剂，也在窗沿放置防鸟刺，各出奇招，但鸽子依然天天找上门。

13楼住户林美珠（51岁，行政人员）申诉，这几年鸽子问题不断，尽管她每天勤奋清洗窗，鸽子隔天还会再来，弄脏窗沿和窗户。

忍无可忍的她终在今年买了防鸟刺，装置在窗沿和窗户上方的架子，但这些鸽子都不怕。

住在九楼的卢女士上个月也安装了防鸟刺，丈夫每天早上则往窗外喷清洁剂，但鸽子还是无所畏惧，让两人很头痛。

至少四名受访居民称他们曾向市镇会或议员求助，但仍问题依旧。

盛港市镇理事会回复本报询问时指已知悉此事，称这可能危害居民的健康，且影响居住环境的外观。

市镇会表示，除了与居民沟通，该会正与公园局和环境局合作解决问题，并考虑安装鸟网阻止鸽子筑巢，同时鼓励所有居民对此提出意见。“大家都有责任保持组屋区的整洁和安全。”