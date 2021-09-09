用餐后须清理桌面实行至今 环境局日均发650口头警告

在小贩中心用餐后须清理桌面的执法行动实行至今超过一周，国家环境局平均每天向违例者发出650次口头警告，但目前没有人因为屡劝不听而被罚款。

仅一人不听劝接获书面警告

环境局昨天（9月8日）在面簿贴文总结过去一周的情况时说，自上个星期开始执法以来，执法人员在全国110座小贩中心，平均每天发出650次口头警告。这些食客经提醒后都会清理桌面，只有一人因为不听劝告，拒绝归还还有剩余饮料的杯子而接获书面警告。

不过环境局澄清，食客只须要清理桌子、归还托盘和扔掉用过的纸巾等，不用擦桌子。擦拭和消毒桌面的工作会有清洁工人负责。对新条例不清楚的公众可以上网查看详情。

9月1日起，食客在小贩中心用餐后都必须自行归还托盘和餐具，也不能留下纸巾、菜渣、吸管和饮料包装等垃圾。遇到没有遵守条例的食客，执法人员会先给予劝告，若对方不听劝才开罚。

初犯者会接获书面警告，第二次违例就得缴付300元销案罚款，第三次则可能被控上庭。一旦上庭，刑罚将与乱丢垃圾相同，根据环境公共卫生法令，乱丢垃圾第一次被治罪可罚款最高2000元。

在纽顿小贩中心当清洁工的陈美兰（70岁）受访时说，以前碰过一些不合作的顾客，老是不肯把用过的纸巾扔掉，这些人现在知道政府开始罚款了就会比较主动清理桌子。但是过去几天，还是有人吃饭后没有清理桌子，趁执法人员不在、没人注意时离开。

自行清理桌面条例接下来也将适用于咖啡店和食阁。当局早前宣布，11月1日至12月31日过渡期间不会对公众开罚，执法行动明年1月1日开始。