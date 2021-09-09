摊贩确诊大巴窑东夜间菜市场暂关闭 食品局：不影响本地食品供应

食品局受询时证实，大巴窑7巷经营小型蔬果分销生意的私人业者从上周五起自愿暂停营业14天。根据卫生部昨晚的疫情文告，大巴窑东夜间蔬菜批发市场并未被列为感染群，也不清楚确诊摊贩是否被列入其他感染群。

大巴窑东夜间蔬菜批发市场多名摊贩感染冠病，暂时关闭两个星期。新加坡食品局表示，市场规模较小，关闭不会影响本地食品供应。

新加坡食品局受询时证实，在大巴窑7巷经营小型蔬果分销生意的私人业者从上周五（3日）起自愿暂停营业14天，这是因为他们当中出现了冠病确诊病例。当局正与业者合作，密切关注事态发展。

食品局发言人说：“该分销站的顾客不多，对本地食品供应不会造成影响。新加坡目前从超过170个国家和地区进口食品。为确保供应稳定，我们多管齐下，包括从多方面进口，以及增加海外和本地的产量。”

疫情虽然可能造成一些食品供应受到短暂影响，但本地整体食品供应仍然稳定，消费者也可选择购买其他种类或不同来源的食品。

拥有超过40年历史的大巴窑东夜间蔬菜批发市场有约10个摊贩，他们会将装满蔬菜的箱子和篮子摆放在马路上供顾客挑选。

批发市场的蔬菜大多直接从马来西亚进口，价格比较便宜，加上市场地点便利，深受附近居民和小贩欢迎，每晚都会吸引不少顾客前去。

露天的批发市场历史超过40年，到了半夜时分，摊贩就会把装满蔬菜的箱子和篮子摆放在马路上供顾客挑选，这里的蔬菜价格比其他地方便宜，因此深受欢迎。（档案照）

据《联合早报》向市场的一些批发商了解，他们上周接获食品局通知，了解到市场出现多起确诊病例，因此选择暂时关闭。

由于这是个露天菜市场，进出无法进行SafeEntry登记，因此如果疫情不见好转，菜市场可能会延迟重开。

一名确诊的批发商受询时说，据他所知市场有10多人感染冠病，但他不清楚自己如何染病，只知道卫生部把他列为无关联病例。

根据卫生部昨晚发布的疫情文告，大巴窑东夜间蔬菜批发市场并未被列为感染群，也不清楚确诊摊贩是否被列入本地其他感染群。

一名不愿具名的大巴窑熟食摊老板上周四晚上10时许到过夜间市场买菜时，便发觉已经有几个摊位没有营业。

他说：“我不知道影响范围多大，但大巴窑巴士转换站出现感染群已导致人心惶惶，希望这次事件不会进一步影响我们的生意。”

研究：红山景确诊者都曾触碰蔬果 专家建议顾客勤消毒

大巴窑一带过去两周接连出现病例，其中多数与大巴窑巴士转换站员工感染群有关，其他则与东丰金庄珠宝行和布莱德路的回教学校Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah的感染群有关联。

巴刹和批发市场出现感染群引起公众关注，国家传染病中心在对出现94名确诊病患的红山景巴刹和小贩中心感染群进行研究后就发现，确诊病患除了未接种疫苗和未戴好口罩外，也都曾徒手触碰蔬果。

国家传染病中心国家公共卫生与流行病学部主任卓汉森兼任副教授告诉《海峡时报》，研究人员是在对受影响的摊贩和顾客进行调查后得出这个结论，因此建议摊贩考虑预先包装好蔬果。

“至于顾客，他们应随身携带搓手液，在触碰蔬果之前消毒，碰触蔬果后也再次消毒。这不仅是为了保护自己，也是为了保护社区。”

国家传染病中心主任梁玉心教授则指出，中心之所以会对已经脱离感染群的红山景巴刹展开研究，是因为有许多年长者都会光顾巴刹，他们在感染群出现后也受到最大影响。

她也说，消费者光顾超市时会挑选蔬果，因此应该养成定期使用搓手液的习惯。“更多顾客在挑选前会触碰的商品，是我们必须格外留意的，因为它们可能成为感染源。”