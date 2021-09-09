本地增347本土病例达13个月来新高 又一未接种年长者逝世

根据卫生部文告，昨天因冠病并发症逝世的93岁新加坡籍老妇本月2日出现症状，5日送往国家传染病中心，之后确诊感染冠病。她生前患有糖尿病、慢性肾病、高血压和高血脂。

本地昨天（9月8日）新增347起本土冠病病例，是过去13个月以来的单日新高。再有一名未接种疫苗的年长者昨天死于冠病并发症，使本地因冠病并发症逝世的病患增至56人。

根据卫生部文告，这名93岁新加坡籍老妇本月2日出现症状，5日送往国家传染病中心，之后确诊感染冠病。她生前患有糖尿病、慢性肾病、高血压和高血脂。

新增本土病例中，有84人是60岁以上的年长者，三名70岁以上的年长者尚未接种疫苗或未完成接种，感染重症的风险较高。

卫生部指出，本地目前没有出现新的大型感染群，当局正密切留意九个进一步扩大的活跃感染群。

五巴士转换站感染群进一步扩大

其中，累计病例最多白沙浮商业城感染群，昨天再有四人染疫，总计295人。当局说，该感染群的传播是在商场员工和访客当中发生，所有新病例早前已被隔离。

与巴士转换站员工有关的八个感染群中，有五个进一步扩大，分别是大巴窑、碧山、金文泰、淡滨尼和文礼巴士转换站。这五个感染群是在工作场所内部传播病毒，没有证据显示员工把病毒传给乘客。

另两个工作场所感染群是樟宜综合医院和阳景大道30号的建筑工地，前者新增四起病例，累计58起；后者新增九起病例，累计35起。当局也说，没有证据显示该医院感染者把病毒传给其他住院病人，该建筑工地的病毒传播也只局限于工地内。

至于北海岸宿舍感染群则新增两起病例，累计199起，所有新病例早前已被隔离。

四所学校公布有学生确诊

学校方面，至少四所学校昨天公布有学生确诊，即崇文中学（Yio Chu Kang Secondary）、德行小学（Corporation Primary School）、圣婴女校（客洛），以及实龙岗路的Charis Montessori幼儿园。这四所学校各有一名学生感染冠病，他们最近一次上学都是在9月2日，当时没有出现症状。

校方发给家长的通知信显示，德行小学早前有两名小三学生确诊，昨天公布的新病例同样就读三年级，不过校方说她与之前另两起病例无关。

目前仍有664名病患住院，其中23人需要输氧，另有六人情况危急，在加护病房治疗。这29名重症病患中，有23人是60岁以上的年长者。

按年龄层来看，住院病患当中，逾45％是61岁及以上的年长者，达301人；11岁及以下孩童则有91人，占13.7％。

加上两起输入病例，我国昨天共增349起确诊病例，累计6万9582起。

八同班小四生确诊 回教学校列为感染群

另一方面，布莱德路的回教学校Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiah前天列为感染群。校方昨天在面簿贴文说，八名确诊病例是同一班的小四学生，曾与他们密切接触者已立即被隔离。

根据贴文，校方在本月3日得知两名学生确诊，两人最近一次上学是在本月1日，当时身体无恙，相关师生已被隔离，随后有更多学生确诊。为安全起见，校方已让全体小四学生放缺席假。

校方也安排所有小一至小五学生下周开学后暂时居家学习，至本月17日。为了让小六学生准备会考，校方将允许他们开学后回校上课，他们的教室届时已彻底消毒。