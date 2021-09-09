新加坡民航局开放冠病疫苗接种者通行证申请至今，已发出1466张通行证给准备从德国和文莱入境我国的旅客。昨天下午5时40分，100名已完成接种的旅客乘搭通过疫苗接种者旅游走廊计划从德国出发的首趟航班，抵达新加坡。

根据疫苗接种者旅游走廊计划，短期访客和长期证件持有者须先申请疫苗接种者通行证，才能启程到访我国。

民航局昨天答复媒体询问时指出，截至9月7日晚上11时59分，1412名来自德国的旅客和54名来自文莱的旅客已申请到通行证，他们会在本月8日至10月7日之间前来我国。

来自德国的申请者中，有621名短期访客和791名长期证件持有者，来自文莱的则有47名短期访客和七名长期证件持有者。已完成疫苗接种的新加坡公民和永久居民，不必申请通行证。

疫苗接种者旅游走廊计划首趟航班于德国时间7日晚间10时（新加坡时间8日凌晨4时）从法兰克福机场起飞。这趟原定昨天下午4时25分抵新的新加坡航空公司SQ325航班，为了避开阿富汗领空，结果比预计时间迟一个多小时降落在樟宜机场第三搭客大厦。

民航局指出，这趟航班共有100名乘客，其中57人是短期访客、15人是长期证件持有者，其余28人是我国公民或永久居民。

所有乘客出发前的聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阴性，他们抵新时在机场再次受检，并在检测结果出炉前自我隔离。

德国航空记者施佩特（Andreas Spaeth）是其中一名乘客，他是受新航和新加坡旅游局邀请乘搭这趟航班来新。施佩特在推特上指出，这是他时隔两年再次乘搭新航航班，对于此行感到非常兴奋。

通过旅游走廊计划从文莱出发的首趟航班，将于今天抵新。当局指出，机上预计有七名短期访客，以及五名新加坡公民和永久居民。