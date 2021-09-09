康威医疗开始施打国药疫苗 成功预约年长者接种第一剂

本地私人医疗业者康威医疗集团昨日开始为公众施打中国国药集团的冠病疫苗，有年长者成功免费接种第一剂国药疫苗，也有公众未预约就前往诊所，结果扑了空。

康威医疗集团早前开放网上登记，回响非常热烈，首批国药疫苗已经全被预订。那些已上网登记和确定接种国药疫苗的公众，会受邀上网预约到任何一家指定康威医疗集团（Healthway Medical，简称HMC）属下全科诊所接种。集团提醒公众，未经预约不能接种疫苗，切勿到诊所排队。