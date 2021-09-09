康威医疗开始施打国药疫苗 成功预约年长者接种第一剂 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈雅恩 摄影 / 邬福梁 发布 / 2021年9月9日 5:00 AM 73岁的吴姓公众（身穿线条马球衫者）在一家康威医疗诊所免费接种国药疫苗后离开。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 本地私人医疗业者康威医疗集团昨日开始为公众施打中国国药集团的冠病疫苗，有年长者成功免费接种第一剂国药疫苗，也有公众未预约就前往诊所，结果扑了空。康威医疗集团早前开放网上登记，回响非常热烈，首批国药疫苗已经全被预订。那些已上网登记和确定接种国药疫苗的公众，会受邀上网预约到任何一家指定康威医疗集团（Healthway Medical，简称HMC）属下全科诊所接种。集团提醒公众，未经预约不能接种疫苗，切勿到诊所排队。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国药疫苗 康威医疗集团 冠病疫苗 引擎盖掀起挡视线 司机开“烂车”酿祸 乌敏岛疫中保留风情展现韧性