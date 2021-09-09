两机构将研发方案 驾车者心脏病发概率 人工智能测得到

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来自 / 联合早报

文 /
王凯义

摄影 /
​​​​​​​严宣融

发布 / 2021年9月9日 5:00 AM

大陆汽车创新与项目高级经理萨帕塔（Saptak）展示使用人工智能预测驾车者心脏病爆发概率的模拟情况。（严宣融摄）
大陆汽车创新与项目高级经理萨帕塔（Saptak）展示使用人工智能预测驾车者心脏病爆发概率的模拟情况。（严宣融摄）

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开车途中若司机突然心脏病爆发，后果不堪设想。本地研究人员将探讨如何运用人工智能技术来检测驾车者的心跳，进而预测驾车者心脏病爆发的概率，以确保司机和其他公路使用者的安全。

这是新加坡大陆汽车（Continental Automotive Singapore）和新加坡全国人工智能核心（AI Singapore）昨日宣布展开的一项研究计划。

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