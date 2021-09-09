两机构将研发方案 驾车者心脏病发概率 人工智能测得到

开车途中若司机突然心脏病爆发，后果不堪设想。本地研究人员将探讨如何运用人工智能技术来检测驾车者的心跳，进而预测驾车者心脏病爆发的概率，以确保司机和其他公路使用者的安全。

这是新加坡大陆汽车（Continental Automotive Singapore）和新加坡全国人工智能核心（AI Singapore）昨日宣布展开的一项研究计划。