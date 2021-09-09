两机构将研发方案 驾车者心脏病发概率 人工智能测得到 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年9月9日 5:00 AM 大陆汽车创新与项目高级经理萨帕塔（Saptak）展示使用人工智能预测驾车者心脏病爆发概率的模拟情况。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 开车途中若司机突然心脏病爆发，后果不堪设想。本地研究人员将探讨如何运用人工智能技术来检测驾车者的心跳，进而预测驾车者心脏病爆发的概率，以确保司机和其他公路使用者的安全。这是新加坡大陆汽车（Continental Automotive Singapore）和新加坡全国人工智能核心（AI Singapore）昨日宣布展开的一项研究计划。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡大陆汽车 新加坡全国人工智能核心 心脏病 人工智能方案 驾驶 新加坡国立大学医学院 引擎盖掀起挡视线 司机开“烂车”酿祸 乌敏岛疫中保留风情展现韧性